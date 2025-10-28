Josep Martínez, portero del Inter, atropella a hombre de 81 años

octubre 28, 2025

El portero suplente del Inter de Milán, Josep Martínez, atropelló a un hombre de 81 años que circulaba en silla de ruedas eléctrica. El accidente ocurrió este martes en Fenegrò, cerca de Como, Italia.

Según el medio La Repubblica, el impacto fue “extremadamente violento” cuando el adulto mayor cambió repentinamente de dirección e invadió el carril contrario.

Servicios de emergencia acudieron al lugar; pese a la rápida respuesta, no pudieron salvar la vida del octogenario. Se investiga si el hombre sufrió un desmayo o infarto previo.

Martínez, de 27 años, resultó ileso físicamente pero visiblemente afectado por el suceso. El Inter de Milán canceló su conferencia de prensa programada para este martes.

Hasta el momento, el club no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente. El equipo enfrenta a la Fiorentina este miércoles en un partido de la Serie A.

El portero español debutó en el año 2017 y llegó al Inter en 2024 procedente del Genoa CFC. Anteriormente jugó en la UD Las Palmas y el RB Leipzig durante su trayectoria futbolística.