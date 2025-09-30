AC Milan e Inter adquieren el Giuseppe Meazza para construir un nuevo estadio

septiembre 30, 2025

El día de hoy, el AC Milan e Inter de Milán oficialmente compraron el mítico estadio Giuseppe Meazza por 197 millones de euros al Ayuntamiento de Milán, esto luego de una votación en la que se aprobaron a estos dos equipos como nuevos propietarios.

El dictamen final se dio en consecuencia a la elección de los consejeros de todos los partidos, con un saldo de 24 a favor, 20 en contra y ninguna abstención. La sesión terminó alrededor de las 3 de la mañana, después de casi 12 horas, por la discusión de 239 enmiendas por parte del Gobierno de la Ciudad de Milán hacia los clubes.

El estadio “San Siro” de 99 años y las áreas cercanas fueron valuados por la Agencia Tributaria de Italia en 197 millones de euros (233 millones de dólares), por lo que con ese precio la compraventa y todos sus procesos deberán saldarse antes del 10 de noviembre. La creación del nuevo estadio será parte de una inversión de 1,200 mde por parte de los dueños estadounidenses, Oaktree y RedBird Capital, respectivamente, contando con las firmas de arquitectura Foster + Partners y Manica como las responsables del proyecto.

Ambos clubes milaneses se unen a la selecta lista de equipos que tienen un estadio propio; además, se planea que el nuevo campo esté listo para la Eurocopa que organizarán Italia y Turquía en 2032. Por lo mientras, el actual Giuseppe Meazza es el elegido para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en febrero.