Invitan a Unidos por la Vida: Xallitic puente de esperanza desde este miércoles

septiembre 10, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Organizaciones de la sociedad Civil están preparando el evento «Unidos por la Vida: Xallitic puente de esperanza» a partir de este miércoles 10 de septiembre y hasta el lunes 15 de septiembre.

Este miércoles organizan una caminata a las 20:00 horas titulada «Por un sí a la vida», que saldrá desde el Estadio Xalapeño hacia la plaza Lerdo y los participantes llevarán un distintivo amarillo.

«Queremos y tenemos la intención de apoyar y de dar información, de orientar a las personas que tienen algún problema, que tienen alguna problemática, darle un sentido distinto a su vida y también quitar lo icónico de muerte del puente Xallitic y convertirlo en algo icónico como esperanza de vida», dijo Rosa Prieto Trujillo una de las organizadoras.

Señaló quea intención es que este tipo de eventos no sigan registrándose y que son muchas organizaciones incluso de la iniciativa privada quienes se han sumado.

Narró que ella es una sobreviviente, pues también intenté acabar con su vida en ese puente y ahora intenta compartir un mensaje de esperanza.

«Ya son nueve años de eso y por eso nos unimos varios colectivos, no nada más, es una servidora, son personas, un restaurante que está abajo del puente que se llama La Sirena, Abracadabra de mi amigo Roberto Ruiz, mi amiga Yolanda que organiza la caminata para conmemorar y en memoria del suicidio de su hijo».