Invita SECVER a recorridos especiales en la Pinacoteca

septiembre 8, 2025

Xalapa, Ver., lunes 08 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER) invita al público en general a visitar la Pinacoteca Diego Rivera y ser parte de las actividades gratuitas que el recinto tiene preparadas este mes para todas y todos los veracruzanos.

Durante septiembre, se podrá visitar la exposición El Negro de Beatriz Zamora de martes a domingo de 11:00 a 18:00 horas. En este contexto, se realizarán actividades especiales que permitirán conocer y reflexionar en torno a esta propuesta artística.

El jueves 25, a las 19:00 horas, se llevará a cabo la actividad Noche de silencio, a cargo de Alina Ehrenzweig, una inmersión reflexiva en torno a la exposición de Zamora que propone un espacio de contemplación y de diálogo interior en relación con el discurso artístico de la artista. Está dirigida a personas mayores de 15 años y requiere registro previo que puede realizarse a través del enlace https://forms.gle/1zBe4vdcSt83US2v8.

Los miércoles 10 y 24, a las 12:30 horas, los recorridos Pinacoteca incluyente están diseñados para personas con discapacidad, pero abiertos a todo el público interesado en participar dentro de una experiencia accesible. Estos espacios de inclusividad se encuentran coordinados por la gestora cultural Brenda Ramos.

Además, el sábado 20, a las 17:00 horas, los jóvenes guitarristas Eduardo Salmerón y Diego Gallardo Castillo ofrecerán recital de guitarra clásica con entrada gratuita.

Consulta más información y actualizaciones sobre la programación cultural del recinto en las redes sociales de la @PinacotecaDR. Sigue la cuenta de la @SECVERoficial para conocer las actividades que confirman por qué #VeracruzEstáDeModa.