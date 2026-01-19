Invierno atípico, roya y bajos precios golpean cosecha cafetalera 2025-2026

enero 19, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Productores de café del centro del estado alertaron sobre severas afectaciones en la cosecha 2025-2026, provocadas por un invierno atípico extremoso, la presencia de roya y prácticas abusivas de comercializadores que, aseguran, han castigado el precio del grano.

Integrantes del Consejo Regional del Café de Coatepec y de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) informaron que, aunque la cosecha en zonas bajas está por concluir, se trata de un ciclo retrasado y con fuertes pérdidas económicas.

“Estamos en el centro de la cosecha 2025-2026, pero en zonas bajas ya va terminando una cosecha muy retrasada por un invierno extremoso, con pérdidas importantes por roya y por la rapiña que nuevamente ejercen los comercializadores”, señaló Cirilo Elotlán Díaz durante una conferencia de prensa.

Expuso que, como ocurre cada año, los compradores se alinean con el mercado de bolsa para imponer castigos al precio del café, situación que se agrava —dijo— ante la falta de mecanismos gubernamentales que protejan a los productores.

“Las mayores fluctuaciones se dan justo en el centro de la cosecha y además estamos frente a un gobierno en total opacidad para implementar acciones en defensa del precio del café”, reprochó.

Elotlán Díaz explicó que el precio justo del café cereza debería rondar los 20.50 pesos por kilo; sin embargo, el pago más alto que se registra actualmente es de 17.50 pesos, mientras que la mayoría de los productores recibe entre 16 y 17 pesos.

“Eso significa un castigo al precio de entre 3 y 3.50 pesos por kilo de café cereza”, puntualizó.

Por su parte, Fernando Celis Callejas advirtió sobre el incremento desmedido de importaciones de café robusta, de menor calidad y precio, principalmente de Vietnam y Brasil, lo cual está afectando directamente al café mexicano.

“Vietnam anunció que aumentó sus exportaciones a México en un 220 por ciento, y Brasil en alrededor del 400 por ciento en los últimos meses”, indicó.