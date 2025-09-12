Inicia la Verbena Mexicana en el Centro Cultural Atarazanas

septiembre 12, 2025

Veracruz, Ver., viernes 12 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER) celebra el aniversario de la Independencia de México con actividades artísticas y culturales abiertas a toda la población.

En el Centro Cultural Atarazanas iniciaron la tarde de ayer la Verbena Mexicana, una jornada que llenó de música, danza y tradiciones este espacio histórico, reafirmando el sentido de identidad y orgullo de la comunidad veracruzana.

Las actividades continúan hoy de 16:00 a 20:00 horas, con presentaciones artísticas, venta de productos locales a precios accesibles y espacios de convivencia familiar.

La SECVER invita a la ciudadanía a sumarse a esta fiesta cultural, disfrutar de las expresiones artísticas y practicar el consumo solidario en apoyo a creadoras y creadores de la entidad.

Para más información, consulta la programación en las redes sociales del Centro Cultural Atarazanas (@CentroCulturalAtarazanas) y de la Secretaría de Cultura de Veracruz (@SECVERoficial).