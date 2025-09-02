Informe histórico 

septiembre 2, 2025

Con la solemnidad propia del primer informe presidencial de una mujer, doña Rocío Nahle García se dejó ver en Palacio Nacional, acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en lo que fue su Primer Informe de Gobierno; un día que, como bien dijo la mandataria veracruzana, se inscribe en la historia reciente de México.

Se trató de un ejercicio de rendición de cuentas, que marcó el inicio de una nueva etapa de la Cuarta Transformación, esa que no sólo se prolonga, sino que se profundiza con un estilo de gobierno en donde la visión social, la firmeza de liderazgo y la vocación democrática, se entretejen en un discurso que busca la consolidación de un proyecto.

La gobernadora Rocío Nahle, no perdió la oportunidad de subrayar que la primera presidenta de México no se limita a inaugurar hospitales, carreteras o distribuidores viales, sino que además imprime sello propio a cada proyecto estratégico. Desde los hospitales de Coatzacoalcos, Nautla y Orizaba, hasta las rutas de distribución de medicamentos, concebidas en Veracruz y hoy replicadas a nivel nacional.

En Veracruz también podemos constatar se ha metido la mano a puertos y carreteras, también hemos visto la reactivación industrial en Cangrejera y Cosoleacaque, el renacimiento de Escolín con la urea y todo ello, forma parte de un engranaje en el que la entidad veracruzana, se pretende ejerza de eje y motor en el sureste.

Así que ayer 1 de septiembre no fue solo un informe: fue el recordatorio de que la República hoy en día tiene otro rostro, y que ese rostro es femenino.

Cosas de la vida y menudencias

Ayer la página web oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subió la primera foto oficial de los nueve ministros electos, que conformarán a partir de ayer el pleno del máximo tribunal mexicano, hasta ahí todo iba muy bien, sin embargo como primera actividad del día, el ministro presidente electo Hugo Aguilar y la ministra Lenia Batres, se fueron a la zona arqueológica de Cuicuilco con la finalidad de participar de una ceremonia de consagración de los bastones de mando, que organizó una diversas de indígenas y afromexicanas… Vaya que cada quien y sus ideas, pero como que un poco de seriedad luego de esa elección que tan poca participación tuvo, hubiera sido mejor…

Ayer en Palacio Nacional, fue el informe formal de la presidenta Sheinbaum y fue a puerta cerrada, a este solo asistieron gobernadores, empresarios de muy buen nivel, los miembros mas lavaditos del gabinete. Será hasta el próximo 1 de octubre, una vez que se cumpla el primer año del arribo al gobierno federal de doña Claudia Sheinbaum, que se lleve a cabo el evento masivo, para el gozo y disfrute de todos los demás.

No se dejaron esperar las marchas y protestas en contra de Martín Aguilar, entre los estudiantes ayer en la zona universitaria, crece el repudio en contra de Martín Aguilar, a ver cuanto aguanta.

Así las cosas lector, lectora querida, nos leemos mañana.