Incrementan llamados de emergencia a Bomberos por fiesta decembrinas

diciembre 13, 2025

Xalapa, Ver.- Con motivo de las fiestas decembrinas, se incrementan los llamados de emergencia por conatos de incendios en Xalapa, confirmó el primer comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos José Luis Acosta Lagunes.

Expuso, que en lo que va del mes de diciembre se han cuantificado seis incidentes que tienen que ver con cortocircuitos y fugas de gas; aunque no se descarta que estos incrementos durante el paso de los días.

El bombero, dijo que la mayoría de los casos, se generan por descuidos de las familias, “llevamos seis apenas como que se ha bajado, pero esperamos que venga lo fuerte, porque viene la temporada de cohetes, las luces mucha gente apenas está adornando”.

“Eso es lo que aumenta por el descuido de que conectamos en un solo contacto muchas series y recordemos que cada línea tiene un tipo, un tanto de aguante de amperaje y si lo rebasamos, pues va a calentar y nos puede ocasionar un incendio”.

Comentó, que son las colonias de los alrededores de la ciudad capital, en donde más se registran los casos de llamados por incendios en viviendas.

“En las zonas de la periferia, por lo general es lo que te digo que nosotros tenemos muchos registros en la temporada como ahorita que vienen las posadas que echan los cohetes, las luces de bengala.

Los incendios de arbolitos los tenemos en colonias más céntricas o fraccionamientos de que los prenden, los conectan y cómo compran el arbolito natural y lo dejan en zonas cerradas, el arbolito ahora se empieza a deshidratar y empieza a soltar la famosa resina y la resina con el calor, desprende gas totalmente flamable”.

Por ello, hizo un llamado a la población para que tome las medidas de prevención y antes de hacer conexiones de luces navideñas verifique sus instalaciones eléctricas y en caso de tener alguna situación busquen al cuerpo de Bomberos para que puedan apoyarles.

“Hemos manejado mucho esto de la prevención de que qué deben de hacer, qué no deben de hacer cómo los deben de conectar y en caso de pues bueno, pues que si tienen dudas que nos hablen a nosotros ya que nosotros podríamos mandarles a una persona para que los asesore”.