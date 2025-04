Implicados en ataque contra Ciro Gómez Leyva se declaran culpables

Ciudad de México. De los acusados del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, cinco se declararon culpables de homicidio en grado de tentativa. Otras dos personas aceptaron su responsabilidad en el delito de asociación delictuosa. La decisión se dio en el marco de un procedimiento abreviado, con el objetivo de recibir una pena mínima.

“Las cinco personas acusadas de tentativa de homicidio y las dos por asociación delictuosa en el atentado en mi contra solicitaron hace unos momentos el procedimiento abreviado. Aceptan su culpabilidad a cambio de que se les impongan las penas mínimas de Ley”, escribió Gómez Leyva en sus redes sociales.

El ataque ocurrió el 15 de diciembre de 2022, cuando el periodista regresaba a su domicilio después de su jornada laboral. Personas armadas le dispararon mientras viajaba en su camioneta blindada, lo que evitó que resultara herido.

Las investigaciones indicaron que el ataque contra Gómez Leyva fue planeado y ejecutado por una organización criminal. El entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, confirmó que se trató de un ataque directo contra el comunicador.

Tras aceptar su responsabilidad, los acusados esperan la determinación de su sentencia. “Falta por definir de cuántos años serán las penas, supongo que lo acordaremos pronto”, agregó Gómez Leyva.

El Juez dio un plazo de 15 días, que vence el 15 de abril, para cerrar el acuerdo. Para lograr un acuerdo de juicio abreviado es necesario contar con la anuencia de Gómez Leyva, en su calidad de víctima, quien está de acuerdo en el juicio abreviado pero no se encuentra en el país.

A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL