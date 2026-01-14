ICE intensifica presencia en Mineápolis tras protestas sociales

enero 13, 2026

Las calles de Mineápolis y otras ciudades de Minnesota se han convertido en un escenario de creciente tensión social y confrontaciones abiertas entre manifestantes locales y agentes federales de inmigración.

El origen de esta crisis fue el tiroteo mortal de una mujer por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un hecho que ha provocado indignación en todo el mundo.

El incidente tuvo lugar el 7 de enero de 2026, cuando un agente de ICE disparó contra Renée Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, durante un operativo en Mineápolis.

La administración federal, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha defendido la acción del agente como un acto de “defensa propia”, alegando que Good había utilizado su vehículo como arma.

Sin embargo, autoridades locales y testimonios grabados han puesto en duda esa versión, lo que ha alimentado las protestas.

Miles de personas han salido a las calles, aunque algunas manifestaciones han sido reprimidas por agentes federales con el uso de gas lacrimógeno y otros elementos disuasivos.

Además, las autoridades federales respondieron con un despliegue masivo de fuerzas, describiéndolo como parte de la que llaman “Operation Metro Surge”, la mayor operación de aplicación migratoria en la región hasta la fecha.

Este operativo ha tenido como resultado miles de arrestos por inmigración desde diciembre de 2025, según cifras oficiales. De igual manera, en estas protestas se han arrestado alrededor de 30 personas por enfrentamientos.

No obstante, el estado de Minnesota, junto con las ciudades de Mineápolis y Saint Paul, presentaron una demanda judicial contra la administración federal de Donald Trump, acusando a las autoridades de violar la Primera Enmienda y de imponer una presencia militarizada injustificada, sobre todo en una región que se caracteriza por tener políticas progresistas y de apoyo a inmigrantes.