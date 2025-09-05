ICE arresta a 450 latinos y surcoreanos en planta de Hyundai

septiembre 5, 2025

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos llevaron a cabo una redada en planta de la compañía Hyundai para la fabricación de automóviles eléctricos en el estado de Georgia. Se estima que la mayoría de personas detenida son de origen hispanoamericano y surcoreano.

Este viernes 5 de septiembre, autoridades estadounidenses detuvieron a 450 migrantes, en una planta de Hyundai de Georgia de automóviles eléctricos, asimismo distintas fuentes informan que la operación se centró en la sección destinada a la fabricación de baterías eléctricas.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Lee Jaewoong, afirmó que la cantidad de ciudadanos surcoreanos es amplia, no obstante, no reveló el estimado que varios medios de comunicación han difundido de alrededor de 300 surcoreanos detenidos.

“Las actividades comerciales de nuestros inversores y los derechos de nuestros ciudadanos no deben ser infringidos injustamente en el proceso de aplicación de la ley de Estados Unidos”, declaró el portavoz.

Se desconoce la cantidad de ciudadanos del país asiático detenidos cuyo estatus migratorio es irregular.

La construcción de dicha fábrica costó una inversión de 7 mil 600 millones de dólares, y que el gobernador calificó como el mayor proyecto económico del estado, dando trabajo a un total de mil 200 personas.