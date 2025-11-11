HBO confirma el inicio del rodaje de la segunda temporada de DUNE La Profecía

noviembre 11, 2025

El universo de Dune vuelve a expandirse. HBO confirmó el inicio de la producción de la segunda temporada de la serie “DUNE La Profecía”, una historia que promete profundizar en las raíces políticas y espirituales de la saga creada por Frank Herbert.

El rodaje de esta nueva entrega, compuesta por ocho episodios, se desarrolla en Hungría, Jordania y España, lo que reafirma el carácter épico y global de la producción.

La primera temporada, que fue aclamada por la crítica, obtuvo cuatro nominaciones a los premios Emmy®, consolidando su lugar dentro de las series de ciencia ficción más ambiciosas de la plataforma.

La historia explora los orígenes de las Bene Gesserit y su legado milenario

Ambientada diez mil años antes del ascenso de Paul Atreides, la serie profundiza en los orígenes de una de las órdenes más influyentes del universo de Dune: las Bene Gesserit.

“DUNE La Profecía” sigue la travesía de dos hermanas Harkonnen, quienes luchan contra fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad mientras cimentan el legado de su orden.

La trama retoma los elementos más distintivos del universo de Herbert, al explorar los dilemas de poder, fe y destino que definen su narrativa. Con una mirada más introspectiva, la serie busca mostrar el lado humano de los personajes y la forma en que sus decisiones moldean el futuro del imperio.

Nuevas incorporaciones y un elenco de lujo para esta segunda entrega

La segunda temporada contará con la participación de Indira Varma (The Night Manager, Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1), Ashley Walters (Top Boy, Bullet Boy) y Tom Hollander (The White Lotus, Feud: Capote vs. The Swans).

A ellos se suma el elenco original encabezado por Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jessica Barden, Emma Canning, Yerin Ha, Barbara Marten y Tessa Bonham Jones.Ç

La serie es una coproducción entre HBO y Legendary Television, estudio responsable también de las exitosas películas de la franquicia, lo que garantiza una continuidad visual y narrativa entre ambas adaptaciones.

Un equipo creativo que continúa expandiendo el legado de Frank Herbert

Bajo la dirección y liderazgo de Alison Schapker, quien funge como showrunner y productora ejecutiva, la producción reúne a un experimentado equipo conformado por Jordan Goldberg, Mark Tobey, Kevin Lau, Monica Owusu-Breen, Matthew King, Scott Z. Burns y Jon Spaihts, junto con los herederos del autor, Brian Herbert, Byron Merritt y Kim Herbert.

La serie está inspirada en la novela “La hermandad de Dune”, escrita por Brian Herbert y Kevin J. Anderson, y busca ampliar la mitología de este universo literario que ha marcado generaciones.