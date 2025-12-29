Estrenan primer tráiler de la secuela de Malcolm in the Middle

diciembre 29, 2025

El primer tráiler oficial de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair!, la secuela de la comedia que marcó a una generación con su humor familiar disfuncional, se lanzó este lunes 29 de diciembre de 2025 en plataformas digitales.

La miniserie de cuatro episodios llegará el 10 de abril de 2026 por Hulu en Estados Unidos y Disney+ internacionalmente, muestra a Malcolm como adulto y padre, quien tendrá que asistir al 40 aniversario de bodas de Hal y Lois.

El tráiler conserva intacto el caos característico, entre peleas familiares y humor absurdo, coronado por una frase icónica al inicio del adelanto: “Mi vida es fantástica ahora… ¡solo tuve que alejarme de mi familia!”.

La mayoria del reparto original regresa con Bryan Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Lois, Christopher Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese y Emy Coligado como Piama; Dewey ahora es Caleb Ellsworth-Clark.

A su vez, nuevos personajes se integran como Keeley Karsten como Leah (hija de Malcolm), Kiana Madeira como Tristan (pareja), Vaughan Murrae como Kelly (hermana menor) y Anthony Timpano como Jamie.