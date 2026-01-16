¡Harry Styles está de vuelta!

enero 15, 2026

Luego de casi cuatro años sin novedades musicales, Harry Styles anunció su regreso a la escena con su próximo álbum, titulado Kiss All The Time. Disco, Occasionally, el cual será lanzado este 6 de marzo. Ya está disponible la preventa del disco, junto a la merch oficial.

⇒ La noticia ha causado emoción mundial tras varias semanas de rumores que apuntaban a su pronto retorno tras el éxito de Harry’s House en 2022.

Por medio de sus redes sociales, el cantante posteó la portada de su nuevo disco y para sorpresa de los fans, aparece la bola de espejos que ya se había visto en las fotos de su último lanzamiento; mientras que en la esquina inferior aparece un relajado Harry Styles con jeans, playera azul y lentes de sol.

Aunque el concepto visual y la lista completa de canciones aún se mantienen bajo reserva, los fans esperan un sonido que combine la sensibilidad pop de Harry con toques de soft rock y elementos de experimentación musical. También se desconoce si antes lanzará uno o varios singles para promocionar el disco.

Kiss All The Time. Disco, Occasionally. (Besarse siempre. Disco, ocasionalmente) se convierte en el primer álbum de Harry Styles tras 4 años de haber estado en pausa y aunque la noticia se veía llegar tras aquel video que publicó llamado “We Belong Together” , no deja de sorprender y emocionar a miles de fans.

Este proyecto incluye 12 canciones producidas junto a su colaborador habitual, Kid Harpoon, y marca su regreso tras el aclamado Harry’s House del 2022. La campaña de promoción incluyó pistas crípticas en carteles con frases como “We Belong Together” y un sitio web interactivo, aumentando la expectativa antes del anuncio oficial.

Además, el lanzamiento coincide con la preparación de una posible gira mundial en 2026. Aunque no ha habido una confirmación oficial aún, reportes de medios y teorías de fans no descartan la posibilidad tras la propaganda de “We Belong Together”, donde la frase tuvo spots especiales en varias ciudades del mundo.

⇒ A inicios de año, la cuenta de X Ticket El Hámster señaló a Harry styles como uno de los rumores más fuertes de artistas que estarían por venir a México, pero esto todavía no ha sido confirmado.