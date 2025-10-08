Harán pasarela de adopción de perritos ante incremento de abandono

octubre 8, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El abandono de perros en la ciudad sigue siendo una problemática de acuerdo con integrantes del refugio Canino Patitas Suaves que diariamente reciben hasta seis reportes o peticiones de ayuda por parte de dueños que se quieren deshacer de sus mascotas.

La coordinadora Rosario Garduza recordó que su labor es el rescate de perritos que se encuentran en situaciones graves, que fueron atropellados, que tienen tumores o algún problema de salud para quienes es más difícil ser adoptados.

«Hay muchos perritos que no han conseguido una familia es por eso que hacemos esta clase de actividades para que las personas los conozcan, se enamoren de ellos, hay algunos perritos que tardan más en salir en adopción, hay unos que tienen más de 4 años en el refugio que es el caso de losmás grandes y que no son de raza», dijo.

De ahí que el próximo 12 de octubre se llevará a cabo una Pasarela de Adopción en las letras de Los Lagos por parte del Refugio Canino Patitas Suaves en coordinación con la productora de eventos Fiscalía 18 que se realizará de 12:00 a 17:00 horas.

Se busca para ello lograr una adopción responsable con familias que deseen tener a los perritos que han vivido ya situaciones de maltrato y abandono.

«Algunos han sido macheteados, atropellados, algunos lamentablemente abusados y ha sido un proceso bastante lento, conlleva meses y es por eso recalcamos que sea una familia responsable y que entienda que es una vida que vale y que merece trato digno».

Del evento participarán 15 perros que buscan hogar donde además habrá música, donaciones y colecta.

Para poder adoptar se solicita copia de credencial de elector, comprobante de domicilio, fotos de donde va a vivir y firmar un formato de adopción.

«También estamos haciendo una convocatoria vía web en la que se está invitando a las personas a que si no pueden adoptar que apoyen de una u otra manera, en este caso con donaciones, con bultos de croquetas etcétera», agregó Alberto Galicia de Fiscalía 18.