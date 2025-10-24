Hallan mosquitos por primera vez en Islandia

octubre 24, 2025

Islandia perdió su estatus como territorio libre de mosquitos tras el hallazgo histórico de estos insectos en el país. El descubrimiento se produjo después de que la nación experimentara temperaturas récord durante esta primavera.

Bjorn Hjaltason, aficionado a los insectos, localizó los mosquitos en octubre usando trampas con cuerdas empapadas en vino. El ciudadano observó dos mosquitos hembra y un macho en el valle glaciar de Kjós, al suroeste de Reikiavik.

El Instituto Islandés de Historia Natural confirmó que se trataba de la especie Culiseta annulata. Esta variedad es una de las pocas capaz de sobrevivir al invierno y es común en partes de Europa y el norte de África.

Hasta ahora, Islandia era uno de los únicos dos lugares del mundo sin mosquitos, junto con la Antártida. El clima frío y la falta de agua estancada habían impedido tradicionalmente su establecimiento en el país.

El hallazgo coincide con un año de temperaturas excepcionales en Islandia. La nación registró su día más caluroso en mayo, con 26.6°C, y superó los 20°C durante diez días consecutivos, algo sin precedentes.

Los científicos advierten que estos cambios podrían afectar ecosistemas sensibles al clima. Se requerirá monitoreo adicional para determinar si los mosquitos lograron establecerse permanentemente en el territorio islandés.