Gilberto Mora sufre fractura en la mano y es operado de urgencia

noviembre 3, 2025

El futbolista Gilberto Mora, mediocampista del Tijuana, fue intervenido quirúrgicamente tras fracturarse la mano izquierda durante un entrenamiento. La lesión ocurrió previo al partido contra Pumas de la Jornada 16.

El club informó mediante un comunicado que sufrió “fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda“. La cirugía fue exitosa, aunque no se especificó el tiempo de recuperación del jugador de 17 años.

Mora se reintegrará a los entrenamientos “según su evolución“, indicó el reporte médico. El futbolista había tenido una destacada participación en la Copa del Mundo Sub-20 con la Selección Mexicana.

En el Apertura 2025, ha participado en 11 duelos, 10 como titular bajo la dirección técnica de Sebastián Abreu. El jugador contribuyó con cuatro intervenciones en la temporada: tres goles y una asistencia.

La lesión afecta a su equipo en un momento crucial del torneo. El equipo enfrenta este domingo a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, buscando asegurar su clasificación a cuartos de final.

Xolos ocupa la novena posición con 21 puntos, a dos unidades del sexto lugar que da pase directo a la siguiente fase. La ausencia de Mora representa un golpe importante para las aspiraciones del club.