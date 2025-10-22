Fideicomiso para desastres naturales se activa con 280 mdp para esta emergencia : Sefiplan

octubre 22, 2025



Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El Fideicomiso para la Atención de Desastres Naturales que se estableció en la presente administración contiene candados para evitar el uso de sus recursos para otros efectos diferentes para los que fue creado, aclaró el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Miguel Santiago Reyes Hernández.

El funcionario estatal explicó que uno de ellos es que, para activarse, es necesario que las autoridades estatales hagan una declaratoria de emergencia, como ya se hizo para el caso de la contingencia ocurrida en la zona norte de Veracruz a consecuencia de las lluvias torrenciales.

“Tiene un candado y el candado es que no pueden usarse recursos hasta que no haya declaratorias de emergencia. Se quita ese candado, la declaratoria de emergencia por hacer estatal, ya se hizo el día de ayer, teníamos antes que esperar la federal”.

En ese sentido, señaló que se modificó también La Ley de Protección Civil del Estado para que pueda embonar con las nuevas reglas de operación del fideicomiso.

Se evita, dijo, “la sangría” que se tenía con el pago del seguro de gastos catastróficos contratados en la administración estatal anterior, bajo el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

Los recursos del Fideicomiso se utilizarán de forma inmediata a través de Protección Civil y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).

“Seguramente lo van a utilizar los dos y es fundamentalmente para lo siguiente, para despensas, apoyo a la alimentación, para kits de limpieza, para colchones, para cobijas, pero también para arreglo de caminos, es decir, para abrir caminos de manera inmediata y todos los recursos que se tengan que usar para reconstrucción”.

Si bien, recordó, se tienen fondos que tienen que ver con la SIOP, provenientes del Gobierno Federal para el tema de reconstrucción.

“De tal manera que la gente debe estar tranquila, que ahorita solo estos 280 millones son para el apoyo inmediato a la población en materia de salud, en materia de alimentación, en materia de cobijo por cuestiones de temperaturas, fundamentalmente es para eso”.

Consideró que este fideicomiso trae tranquilidad a las y los veracruzanos de que el gobierno del estado de Veracruz estará perfectamente sustentado para no acceder a estos préstamos.

Reyes Hernández insistió en que no se recurrirá a préstamos o endeudamientos para atender la emergencia.

“No nos vamos a endeudar, no requerimos deuda ni de corto plazo ni digamos en el largo plazo para la reconstrucción, porque Veracruz tiene finanzas sólidas, sanas, transparentes, por el orden que ha indicado la gobernadora, de tal manera que garantizamos a la población, a las mismas calificadoras, que no va a haber ningún tipo de deuda en ningún sentido”, finalizó.