Fallece Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

noviembre 24, 2025

Redacción/Xalapa. En el transcurso de esta tarde, 24 de noviembre, se confirmó el fallecimiento de la actriz Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbéz. Luego de que se esparcieran los rumores de su muerte, la noticia fue confirmada por la ANDI.

Ante este hecho, la Asociación Nacional de Intérpretes lanzó un comunicado en donde se condolieron de la partida de Gabriela Michel, a quien mencionaron como una «actriz mexicana con una amplia trayectoria en el doblaje (…) A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”.

A lo largo de su trayectoria, prestó voz a distintos personajes del cine de Disneym entre los que destaca su participación en la saga Tinkerbell. Así mismo, fue conocida su relación con Eugenio Derbez en la década de los 80 y fruto de esa relación nació la actriz Aislinn Derbez.