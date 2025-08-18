Éxito total el festival del mar

agosto 18, 2025

¡Qué cosa tan bonita fue el Festival del Mar, queridos míos! Coatzacoalcos, que ha pasado por tantos malos momentos, se vistió de gala y sacó su mejor cara para recibir a más de veinte mil almas, que durante tres días abarrotaron el malecón como si aquello fuera gratis, ¡Ah pero si fue gratis!.

El ambiente estuvo de lo más animado: Lila Downs, Los Ángeles Azules y Reyli Barba hicieron cantar y bailar hasta al más serio; mientras que Tania Libertad y La Santa Cecilia nos recordaron que la música también puede ser nostalgia y caricia y ¡Cómo no! El son jarocho, que es la raíz de nuestra tierra, tuvo su lugar entre tanta luminaria.

Pero lector, lectora querida, no todo fue música y baile, también hubo talleres de zapateado, papalotes y pintura para los infantes, conferencias con intelectuales de renombre estuvieron en el Teatro de la Ciudad, que por cierto está divino; Farid Dieck, Sabina Berman y hasta la mismísima Laura Esquivel, que no trajo su agua para chocolate; porque la cultura también se presume y se celebra.

Por ahí apareció la gobernadora Nahle junto con miembros connotados del gabinete, todos muy contentos, en fin que el Festival del Mar, llegó para quedarse, seguramente con Pedro Rosalio se consolidará como el Salsa Fest o la Cumbre Tajín, recordemos que el joven Rosaldo García es bueno para la cantada, así que seguramente vendrán unos festivales maravillosos.

Así que entre mar, música y tradición, Coatzacoalcos se reconcilió un poquito con su gente y se lució ante los visitantes, y ¡Vaya! que hacía falta porque estaba bastante abandonado.

Y como la fiesta sin seguridad no puede continuar, el pasado 15 de agosto el secretario de de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo en la Mañanera del Pueblo, que ya hay detenidos vinculados al grupo delincuencial conocido como “Sombra”, que ya se tiene un despliegue de fuerzas en todo el estado, para continuar con las detenciones bajo la estrategia nacional contra la extorsión, afirmó además que los operativos coordinados por la Guardia Nacional y las autoridades locales, continuarán para desarticularlo completamente.

Cosas de la vida y menudencias

El pasado sábado el connotado columnista del Universal, Salvador García Soto, en su columna Serpientes y Escaleras, publicó un texto titulado “Bloquean cuentas a los Bartlett” en donde afirma que la Unidad de Inteligencia Financiera, habría ordenado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el congelamiento de todas las cuentas bancarias y de inversiones de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus, el hijo y la esposa del funcionario poblano.

Esta sería una de las primeras medidas del recién ratificado titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, esto sugiere que existe una investigación en curso por parte del gobierno federal, relacionada con el caso Bartlett… Según lo publicado por el columnista, fuentes cercanas a la familia confirmaron que ya habrían sido notificados del bloqueo y estarían buscando asesoría legal, sin embargo Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, salió a desmentir esta información, calificándola como falsa… en fin, que el calambre quien sabe a quien irá dirigido, porque a sus 89 años a don Manuel dirá, de lo perdido, lo que aparezca…

El pasado sábado, tuve noticia de que la empresa de Gonzalo Pardo, construye la Ciudad Judicial de Coatzacoalcos, que bueno que doña Lizbeth Aurelia tome en cuenta la honestidad y solidez profesional de un empresa constructora veracruzana con tantos años de experiencia… Ojalá y que todas las empresas que le meten mano a la obra pública aquí en Veracruz fueran locales, nadie como los paisanos que viven y trabajan aquí, le va a poner el amor y la honestidad a su trabajo.

Así las cosas mis chulos, nos leemos mañana.