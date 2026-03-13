Exigen destitución de funcionarios “cazadores” en Centro de Salud Animal de Veracruz

marzo 13, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La Confederación por los Derechos de los Animales (CODAM) exigió la destitución inmediata de José Roberto López Castillo, encargado del Centro de Salud Animal del

puerto de Veracruz, así como de su grupo de inspectores, quienes son señalados de practicar la cacería.

Lourdes Jiménez Mora, representante de la organización, emitió un pronunciamiento directo hacia la administración de la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo, demandando una transformación profunda en las instituciones encargadas de la protección de los animales.

La activista calificó como una contradicción profunda el hecho de que personas vinculadas con la práctica de la cacería ostenten cargos cuya función primordial es la preservación y defensa de la vida animal.

Según la representante, la ética y el cumplimiento de la legislación vigente requieren perfiles con un compromiso genuino que no sea incompatible con sus actividades personales.

A esta cuestionable asignación de cargos se suma un clima de hostilidad denunciado por diversas activistas en plataformas digitales, pues varios inspectores del organismo han mostrado actitudes misóginas y agresivas hacia las ciudadanas que realizan labores de denuncia y vigilancia.

Esta situación ha generado un ambiente de inseguridad para quienes ejercen la contraloría social en favor de los animales, dificultando la colaboración entre la sociedad civil y el gobierno local.

La Confederación por los Derechos de los Animales alertó sobre la ausencia de protocolos de actuación adecuados que cumplan con los estándares mínimos para garantizar la integridad de los animales rescatados o bajo custodia.

Los animalistas exigen que se establezcan condiciones dignas tanto para los animales como para los defensores de sus derechos, priorizando la profesionalización de los servidores públicos y la transparencia en sus procesos de actuación.