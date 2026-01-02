Este es el calendario para la elección extraordinaria de Tamiahua

enero 2, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El 30 de diciembre, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anularon el resultado de la elección del Ayuntamiento de Tamiahua en el que había resultado electa la hoy diputada local Citlali Medellín Careaga.

En la sentencia del tribunal se ordenó dar vista al Congreso de Veracruz y al Organismo Público Local Electoral (OPLE) con el objetivo de lanzar la convocatoria y determinar las fechas para la nueva jornada electoral municipal.

Este miércoles 31 de diciembre, el Congreso de Veracruz sesionó para nombrar un concejo ciudadano que asumió la administración municipal. A través de redes sociales se difundió la primera sesión de Cabildo en la calle, debido a que la exalcaldesa no entregó Linda Guadalupe Rodríguez Torres.

En la sesión se determinó que el proceso local extraordinario deberá iniciar el 9 de enero del 2026, con una declaratoria formal que realice el consejo general del OPLE, al instalarse en sesión.

La jornada electoral se realizará el domingo 29 de marzo del 2026, el miércoles 1 de junio el consejo municipal de Tamiahua tendrá que contar los votos y hacer la declaratoria de ganador de la elección, que se podrá impugnar ante instancias jurisdiccionales locales y federales.

Del 10 de enero al 25 de marzo, el OPLE tendrá que programar las etapas del proceso electoral que incluyen la elección de consejeros electorales para integrar el Consejo Municipal de Tamiahua; establecer los periodos de registro de candidatos, precampaña y campaña para que los aspirantes puedan promoverse entre los electores.

Además, de que deberán fijar el monto máximo de gastos de campaña que no tendrá que ser rebasado por los aspirantes.

Hasta el 1 de junio en Tamiahua había 16 mil 800 electores, por lo que la autoridad local debe instalar al menos 37 casillas para garantizar la participación efectiva de los electores.

En la pasada elección, Citlalli Medellín Careaga ganó por 4 mil 340 votos, en segundo lugar, quedó Jorge Antonio Lara Cruz del Partido del Trabajo con 2 mil 556 votos. Solo acudieron a las urnas 49 de cada 100 votantes.

La presidenta del Congreso de Veracruz, Naomi Santos no descartó que se pueda dar una ampliación presupuestal al OPLE para la organización de las elecciones, para ello se reunirán con las autoridades locales y determinar las necesidades económicas ante la jornada extraordinaria.