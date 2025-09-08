Entre parientes te veas

septiembre 8, 2025

Lector, lectora querida, qué cosa tan bonita es la familia… hasta que la hambre y la codicia meten su cuchara ¿No me creen? Asómense al drama de los Monreal allá en Zacatecas, la historia te cuento que ya parece de esos corridos que canta Fuerza Rígida, donde los hermanos se disputan la herencia familiar, solo que aquí, lo escandaloso del caso es que la herencia, es la gubernatura.

Resulta que Saúl Monreal, el más feral de la camada, anda más puesto que un calcetín para suceder a su hermano David en el año 2027, pero claro él dice que respeta la ley, pero que el que respira aspira, y pues ¡Cómo no! Si ya se probó la miel del poder en Fresnillo, ahora ya se le antoja el panal completo

El problema es que la 4T, dice que ya no quiere tanto relajo de hermanos, primos y cuñados heredándose el changarro, por aquello de la decencia, la honorabilidad y el nepotismo.

¡Vaya! Que hasta doña Claudia Sheinbaum, se aventó su reforma para frenar esas tentaciones y es que con todo y recule político, esta se aplicará formalmente hasta 2030 y aunque ya lo advirtió la presidenta Sheinbaum, el que en 2027 intente pasar a la historia con la gubernatura en familia, se va a ver muy mal, eso a los Monreal me queda claro, les vale sombrilla.

Y mira tu lector, lectora qué curioso: Ricardo Monreal, ya salió a decir que “la ley es la ley” y que, aunque quiere mucho a su hermanito Saúl, no es correcto eso de suceder a David, pero eso sí habrá que ver si lo dice de dientes para afuera; por si parte David, el gobernador en turno en Zacatecas, como buen ranchero diplomático, se limita a soltar que en política cada quien es responsable de sus dichos y sus hechos.

Total que el asunto subió de tono hace unos días, cuando Saúl de su ronco pecho y dolor, se aventó un bonito video que luego borró, muy inmaduro todo él; acusando complots y grupitos que según él, manipulan a su hermano gobernador. ¡Una fantasía! Total que Ricardo, en su carácter de hermano mayor, tuvo que salir al quite y con esa calma de político con hartas primaveras entre lomo y pechuga, pedirle a Saúl que se serenara y le bajara dos rayitas a su chocomilk.

Así que ahí lo tienen queridos míos: los Monreal, que tan unidos parecían en las ferias y en las fotos familiares, hoy exhiben su hambre ancestral insaciable.

Y es que el pleito no es menor: Zacatecas ha sido bastión de su apellido por décadas, y ahora la 4T quiere ponerle dique, a esas dinastías tan a la mexicana ¡Pues no!

La bonita interrogante que nos carcome será ¿podrá Saúl bajarse del caballo y esperar al 2030, o se nos va a lanzar al ruedo en 2027 aunque se vea “muy mal”, como dijo la presidenta Sheinbaum? Mientras tanto nosotros, veremos el show como si fuera circo dominical, entre aplausos y rechiflas.

Cosas de la vida y menudencias

El feísimo asunto de la prórroga que la Junta de Gobierno, le otorgó al señor Martín Aguilar para continuar al frente de la Universidad Veracruzana, pese a su edad, va de mal en peor, ahora solo nos resta por saber, será acaso que la sed de poder sea mayor, que la sola idea de pasar a la posteridad como el rector espurio ¡Vaya! Que el señor tendrá familia, herederos, descendientes ¡Que se yo!

En el año 2025, han sido cinco las personas han estado en situación de riesgo o han terminado con su vida en las inmediaciones del puente de Xallitic, más que pretender poner protecciones o modificar la construcción del puente, lo ideal sería que hubiera una buena campaña de promoción de la salud mental, la depresión y la ansiedad, son dos enfermedades reales y que aquejan y hacen sufrir a muchísima gente y el mexicano es muy prejuicioso para ese cosas.

Es una vergonzoso saber que en México, las instituciones de salud pública disponen de muy pocos psicólogos, en relación con la población que atienden, en promedio, cada psicólogo tiene una carga estimada de entre 80 mil a 130 mil personas, dependiendo de si consideramos datos totales federales o específicos del sector público en el año 2023, esto según datos de OMS.

Arrancamos semana queridos míos, nos leemos mañana.

Comente politicaenrosa@outlook.com entérate www.lapoliticaenrosa.com y sígueme en mis redes sociales @elsbeth_lenz