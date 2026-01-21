El fin de una era: TCL toma las riendas de los televisores Sony

enero 20, 2026

Se acabó una era en el mundo de la tecnología. Sony, la marca japonesa que por años fue la reina de los televisores con su línea Bravia, ha decidido dar un paso al costado. En un movimiento que nadie esperaba, Sony se alió con el gigante chino TCL para crear una nueva empresa donde TCL llevará el mando.

¿Cómo funcionará este cambio?

No es que Sony desaparezca, pero su forma de trabajar va a cambiar por completo. Han creado una alianza donde TCL es el dueño del 51% y Sony se queda con el 49%. En palabras simples: TCL será el encargado de fabricar, vender y dar soporte a las teles y equipos de audio de Sony en todo el mundo.

Este proceso será poco a poco. Se espera que firmen todo en marzo de 2026 y que la nueva empresa empiece a funcionar con normalidad en abril de 2027.

¿Por qué Sony tomó esta decisión?

Hacer televisores hoy en día es un negocio muy difícil y con pocas ganancias por la enorme competencia. Sony ha preferido “soltar” la fabricación de pantallas para concentrarse en lo que más dinero le deja: los videojuegos (PlayStation), las películas y la música. Básicamente, Sony pone el nombre y el prestigio, mientras que TCL pone las fábricas y la eficiencia para que los precios puedan ser más competitivos.

¿Seguirán siendo buenas las teles Bravia?

Esa es la gran duda. TCL ya es un experto fabricando pantallas modernas (como las Mini LED), pero el toque especial de Sony siempre ha sido su procesador de imagen. El reto ahora será que las nuevas pantallas mantengan esa calidad japonesa, pero con el músculo de fabricación chino.

Para los consumidores, esto podría ser una gran noticia: televisores con la tecnología de Sony, pero a precios más bajos gracias a la escala de TCL. El mercado de las Smart TV acaba de cambiar para siempre y el futuro de tu sala ahora está en manos de esta nueva alianza.