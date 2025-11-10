El error financiero que cometen 4 de cada 10 mexicanos. Meses sin intereses, años de deuda: el costo del Buen Fin (y cómo salir de él)

noviembre 10, 2025

Este noviembre, millones de mexicanos volverán a llenar sus carritos con la promesa de pagar “a meses sin intereses”. Pero detrás de cada promoción atractiva se esconde un riesgo silencioso: el endeudamiento que se multiplica mucho después de que termina el Buen Fin.

El año pasado, esta temporada, alcanzó ventas por $173 mil millones de pesos, un incremento del 15.5% respecto a 2023, según la Secretaría de Economía. Sin embargo, buena parte de esas compras se transformó en deuda prolongada, una tendencia que amenaza con repetirse este año si las personas no aprenden a usar este recurso con estrategia.

“Las promociones pueden parecer una oportunidad, pero muchas personas no calculan su capacidad de pago antes de usar su tarjeta. En enero, descubren que los meses sin intereses se combinaron con otros compromisos y que solo pueden cubrir el mínimo. A partir de ahí, el crédito deja de ser una herramienta y se convierte en una deuda que crece sola”, explica David García, CEO de Digitt, la fintech mexicana que recientemente logró inversión en Shark Tank con reconocidas empresas e inversionistas.

Costo de pagar el mínimo

Uno de los errores más comunes después de disfrutar esta temporada es pagar solo el mínimo de las tarjetas de crédito. Al optar por esta salida, los intereses se acumulan sobre el saldo restante y lo que en un inicio costaba $1,000 pesos puede terminar costando el doble. No es una situación para tomar a la ligera. De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el 42.1% de los tarjetahabientes son no-totaleros y pagan intereses a sus tarjetas de crédito..

Para David García, el Buen Fin, que este año se celebrará del 13 al 17 de noviembre con sus meses sin intereses, deja de ser una ventaja cuando no se tiene un control de cuánto se debe. “En México, es común que los gastos del Buen Fin se acumulen con los de Navidad y fin de año, lo que provoca que más del 30% del ingreso mensual de las familias se destine al pago de deudas.”.

¿Cómo recuperar el control?

Para quienes, ya hicieron compras sin medir muy bien su capacidad de pago y hoy sienten la presión del pago mínimo, Digitt recomienda actuar cuanto antes con un plan claro:

1. Hacer un diagnóstico: Sumar todas las mensualidades —tarjetas, préstamos y pagos diferidos— y revisa que no superen el 30% de tu ingreso mensual. Si el porcentaje es mayor, estás destinando demasiado al crédito y es momento de ajustar.

2. Paga más del mínimo, siempre que puedas: El pago mínimo solo cubre una fracción del saldo y hace crecer los intereses. Haz abonos adicionales antes de tu fecha de corte: así reduces el saldo promedio diario (la base sobre la que se calculan los intereses) y pagas menos a largo plazo.

3. No agregues más deuda.

Evita usar tus tarjetas de crédito o abrir nuevos créditos mientras te estabilizas. Cada compra nueva con saldo pendiente agrava el problema y prolonga tu recuperación.

4. Usar herramientas de planificación: El Planificador Financiero gratuito de Digitt permite visualizar ingresos, gastos y deudas en un solo lugar. Es una forma práctica de identificar fugas de dinero y organizar pagos.

5. Consolida y refinancia tus deudas: Si estás pagando el mínimo de tus tarjetas de crédito, refinanciar con Digitt puede ayudarte a ahorrar miles de pesos cada mes, con una tasa de interés más baja, sin comisiones ocultas y una sola fecha de pago fija. Lo que hoy parece una deuda interminable puede transformarse en un camino claro hacia tu libertad financiera.

“La diferencia entre una deuda inteligente y una carga financiera está en la planificación. Salir del pago mínimo no es fácil, pero con un plan de pago fijo y las herramientas adecuadas, es totalmente posible”, concluye David García.