El borrego madrileño

agosto 19, 2025

La noticia de que la esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la señora Beatriz Gutiérrez Müller viviría en Madrid, corrió como pólvora la semana pasada, incluso se dejaron ir los más alocados afirmando que ya habría adquirido un exquisito chalet en La Moraleja, una urbanización de lujo al norte del área metropolitana de Madrid y que su hijo Jesús Ernesto, estudiaría derecho en la Universidad Complutense de Madrid…

¡No bueno! Medio loca la situación pensé desde el inicio, porque si el crío estudiaría en la Complutense es mejor vivir en el barrio de Salamanca, que también es carísimo y exclusivo pero está cerca de la Complu, además en ese barrio la vida social es de lo más guay y no hay que manejar desde Alcobendas un montón de kilómetros con el tráfico de la M-40 para ir a cenar o a disfrutar de una tarde bohemia, como a la doctora Gutiérrez Müller le debe gustar.

En fin, que todo el embrollo de la Moraleja, la Complutense, quedó en que la señora Gutiérrez Müller se topó con la querida Sabina Berman y doña Laura Esquivel en el maravilloso aeropuerto nacional minatiteco, el pasado domingo cuando las dos escritoras se dirigían a CDMX, luego de su participación en el muy retelindo Festival del Mar.

Resulta que la señora Gutiérrez Müller, venía de Villahermosa donde habría estado con su hijo Jesús Ernesto, en un ágape familiar y ahí reunidos los cuatro, se habrán echado unas buenas risas a posta del tremendo borrego que surgió en el diario ABC de Madrid…

¡Me lleva la china Hilaria! Al menos, no lo manejé en la columna, como dirían las vacas sagradas, lo triste del caso es que justo este tipo de nota, vuelve loquísima a la gente y sí, ciertamente la mudanza a la “madre patria” sería escandalosa para las pulgas de la doctora Müller, lo triste del asunto es que ya cualquier cosa nos escandaliza y muchos medios aprovechan para hacer escarnio del político en turno y la política no es un apostolado, ni debería de serlo.

Un ejemplo de esto, sería que el pasado fin de semana, el Reforma sacó una nota del ex alcalde de Papantla y hoy subsecretario Eric Domínguez, resulta que el hombre presuntamente habría volado a Miami y aparece en unas fotografías con su outfit de viaje, su mochilita negra en la espalda, su maletita de mano pa’ ahorrarse documentar, en un vuelo rumbo a Miami…

¡Híjole! La verdad que seguramente si le rascaran un poco a lo que fue su gestión como alcalde de Papantla, aquello daría mucha mas tinta para periódico, que un vuelo a Miami por linea aérea de bajo coste, un Airbnb de medio pelo y seguro de shopping don Eric se fue al Ross, al Sawgrass Mills y todos esos outlets, en donde todo lo de Liverpool y Palacio, sale baratísimo.

Y ¡Sí es verdad! Que en México existe mucha desigualdad social, también es cierto que lo que se gastó el funcionario para muchos, es lo que se gastan en un mes en despensa, perooooo deberíamos de volver a lo verdaderamente importante, al paso que vamos aquí en México, entre borregos y dramas, nos vamos a escandalizar hasta porque el funcionario coma y lo haga 3 veces al día.

Cosas de la vida y menudencias

Ayer la gobernadora, Rocío Nahle García, llegó puntualísima a su conferencia semanal y habló en primera instancia de la explosión en el penal de Tuxpan: Nahle fue clara, no hubo heridos ni custodios ni internos y, para evitar los chismes y las conjeturas que tanto alimentan, será la Secretaría de Seguridad Pública la que dé el parte oficial. Eso sí, aseguró que ya se revisan los demás reclusorios, porque más vale prevenir que lamentar.

Después tocó el tema de Tatahuicapan, donde una mujer perdió la vida en medio de un brote diarreico, para evitar suspicacias, Nahle García aclaró que no fue el malestar intestinal la causa del deceso, sino la desnutrición.

Y para cerrar declaró que el Festival del Mar en Coatzacoalcos concluyó con saldo blanco y más de 41 mil asistentes, dentro de un operativo que reportó rescates oportunos, atenciones médicas y hasta la localización de personas extraviadas.

Así las cosas, lector, lectora querida arranca semana con mucho por delante, nos leemos mañana.

Comente politicaenrosa@outlook.com entérate www.lapoliticaenrosa.com y sígueme en mis redes sociales @elsbeth_lenz