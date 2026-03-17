El aumento de matrimonios entre mexicanos en EE. UU. y la necesidad de la declaración jurada de soltería

El aumento de matrimonios entre mexicanos en EE. UU. y la necesidad de la declaración jurada de soltería

marzo 16, 2026

En los últimos años, Estados Unidos ha sido el escenario de un fenómeno social que está creciendo silenciosamente: el aumento de matrimonios entre mexicanos que viven en territorio estadounidense. Ya sea entre parejas que emigraron juntas, connacionales que se conocieron allá o mexicanos que forman pareja con personas de otras nacionalidades, las bodas se han convertido en un reflejo directo de cómo evoluciona la comunidad mexicana en la Unión Americana.

Este incremento no solo se explica por razones demográficas o culturales, sino también por cambios en las dinámicas familiares, nuevas oportunidades económicas y un proceso migratorio que, aunque complejo, ha permitido que millones de mexicanos encuentren estabilidad suficiente para formalizar una unión. Pero junto a esta tendencia surge un tema poco visible, aunque fundamental: la importancia de contar con la documentación correcta para casarse, entre ellas la cada vez más solicitada declaración jurada de soltería.

Un aumento impulsado por la estabilidad y la integración

De acuerdo con estimaciones de organismos académicos y demográficos en EE. UU., la población mexicana no solo sigue siendo la comunidad hispana más numerosa, sino también una de las que más tiende a formar hogares estables. Esto ha generado que muchas parejas decidan formalizar su relación civilmente, incluso en casos donde todavía existe movilidad entre ambos países o cuando uno de los dos miembros vive fuera de México.

La realidad cotidiana también influye:

• Muchas parejas mexicanas conviven por años sin formalizar su relación y, al estabilizarse laboralmente, deciden casarse.

• Otras buscan matrimonio para unificar o fortalecer trámites familiares, como custodia de hijos o seguros médicos.

• También ha aumentado el número de matrimonios entre mexicanos y ciudadanos estadounidenses, lo cual requiere documentación adicional.

Pero sin importar la motivación, hay un aspecto que todas estas historias comparten: el matrimonio entre mexicanos en EE. UU. involucra requisitos que no siempre son evidentes para quienes viven fuera de México.

¿Por qué se solicita una declaración jurada de soltería?

En México, el Registro Civil suele pedir un documento que certifique que la persona no está casada al momento de contraer matrimonio. Para quienes residen fuera del país, obtener este comprobante directamente desde México no siempre es posible o práctico. Es aquí donde aparece un documento clave: la declaración jurada de soltería.

La declaración jurada es una manifestación por escrito, firmada bajo protesta de decir verdad, donde la persona afirma que se encuentra soltera. Este documento se utiliza ampliamente en trámites civiles internacionales y es especialmente relevante para quienes buscan contraer matrimonio en México o validar un matrimonio celebrado en el extranjero.

Su importancia radica en que:

• Sustituye certificados que solo pueden emitirse en México.

• Es aceptado por la mayoría de los Registros Civiles del país.

• Permite que un mexicano pueda casarse en México sin tener que viajar previamente para gestionar documentos.

• Es útil incluso cuando la boda se llevará a cabo en EE. UU., si posteriormente se desea registrar el matrimonio en territorio mexicano.

A medida que más mexicanos se casan fuera del país, la demanda por este tipo de documentos ha crecido considerablemente.

Una tendencia que seguirá creciendo

Todo indica que los matrimonios entre mexicanos en Estados Unidos continuarán aumentando. Las proyecciones demográficas muestran que la nueva generación de jóvenes hispanos (muchos de ellos hijos de migrantes) está alcanzando la edad en que formar familia es más común, y la identidad binacional se ha vuelto parte de su vida cotidiana.

En este contexto, entender y gestionar correctamente los documentos civiles no es solo un requisito administrativo, sino una forma de preservar derechos, proteger la relación y asegurar que la unión sea reconocida tanto en México como en Estados Unidos.

Conclusión

El aumento de matrimonios entre mexicanos en EE. UU. refleja una comunidad que crece, se estabiliza y construye futuro. Pero junto con esta tendencia también surge una necesidad clara: contar con los documentos adecuados para formalizar la unión sin enfrentar obstáculos legales.

Entre ellos, la declaración jurada de soltería se ha convertido en un documento fundamental para iniciar este nuevo capítulo de manera clara, segura y válida en ambos países.