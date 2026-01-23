El 1 de mayo se aprobará la reforma que reduce a 40 horas la jornada laboral

enero 23, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Se prevé que el próximo 1 de mayo se apruebe la reforma a la ley que garantiza la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales en México, informó el secretario del Trabajo, Previsión Social y Productividad de Veracruz, Luis Arturo Santiago.

El funcionario estatal, quien este viernes participó en el Conversatorio Diálogos por la Justicia: Hacia la Jornada Laboral de 40 horas, explicó que el encuentro con líderes sindicales tuvo como objetivo socializar la propuesta que comenzará a implementarse a partir del mes de mayo.

“El objetivo de este conversatorio es preparar a las unidades económicas, a las fuerzas productivas: capital y trabajo; sindicatos y asociaciones, para la llegada de la reforma laboral para reducir la jornada de trabajo a 40 horas”.

“Ya está la iniciativa, se va a promulgar muy pronto, está programada para el 1 de mayo (…) se va a implementar de manera paulatina a partir del 2027 hasta llegar al 2030 con las 40 horas”.

Indicó que el foro busca explicar y exponer en qué consiste la reforma, así como la forma en que se irá implementando en el estado de Veracruz.

El secretario rechazó las críticas del sector empresarial en el sentido de que la reducción de la jornada laboral obligará a crear nuevos horarios de trabajo para cumplir con las funciones y los horarios de servicio.

“Hay muchas experiencias en el extranjero que indican que al reducir la jornada laboral hay menos ausentismo, hay más productividad y menos estrés laboral, y una dinámica económica con la pertenencia de la familia”.

En otro tema, el funcionario aseguró que se realizarán inspecciones para garantizar que en Veracruz se cumpla con las nuevas obligaciones laborales, como el pago del salario mínimo, la aplicación de la Ley Silla y el cumplimiento en tiempo y forma del pago de aguinaldo.