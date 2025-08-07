Disney Plus: estrenos para agosto de 2025

agosto 7, 2025

Agosto llega cargado de novedades para los suscriptores de Disney Plus. Desde esperadas nuevas temporadas hasta estrenos completamente originales, la plataforma apuesta por ampliar su catálogo con propuestas para todos los gustos y edades.

Entre lo más destacado del mes se encuentran series como Los Ojos de Wakanda y Outlander: Blood of My Blood, así como producciones animadas para el público infantil y documentales que prometen dar de qué hablar.

Aquí te presentamos la lista completa de los estrenos que llegarán a Disney+ durante agosto de 2025:

PELÍCULAS

Vie 22 – Eenie Meanie

Lun 25 – LEGO Disney Princess: Villains Unite

Este mes – Thunderbolts

SERIES

Vie 01 – Los Ojos de Wakanda | Todos los episodios

Lun 04 – King of the Hill | Temporada 14

Mié 06 – Law & Order: Organized Crime | Temporada 5

Mié 06 – La Familia Proud: Mayor y Mejor | Temporada 3

Mié 06 – Disney Jr. Ariel | Nuevos episodios

Sab 09 – Outlander: Blood of My Blood | Nueva serie

Mar 12 – Alien: Earth | Nueva serie

Mar 12 – Iron Man y sus increíbles amigos | Nueva serie

Vie 15 – Quebranto | Todos los episodios

Vie 15 – Sin límites con Chris Hemsworth: Una Vida Mejor

Mié 20 – Amanda Knox: Una Historia Retorcida | Nueva serie

Mié 27 – It’s Always Sunny in Philadelphia | Temporada 17

Este mes – Are You My First? | Todos los episodios

Este mes – Reminder | Todos los episodios

DOCUSERIES

Vie 08 – Necaxa | Nueva serie

Jue 14 – The Kingdom: El Gran Año de los Kansas City Chiefs

Mié 23 – Menéndez & Menudo: Boys Betrayed | Todos los episodios

Este mes – Cazadores de Naufragios en Australia | Temporada 2