Disney Plus: estrenos para agosto de 2025
agosto 7, 2025
Agosto llega cargado de novedades para los suscriptores de Disney Plus. Desde esperadas nuevas temporadas hasta estrenos completamente originales, la plataforma apuesta por ampliar su catálogo con propuestas para todos los gustos y edades.
Entre lo más destacado del mes se encuentran series como Los Ojos de Wakanda y Outlander: Blood of My Blood, así como producciones animadas para el público infantil y documentales que prometen dar de qué hablar.
Aquí te presentamos la lista completa de los estrenos que llegarán a Disney+ durante agosto de 2025:
PELÍCULAS
Vie 22 – Eenie Meanie
Lun 25 – LEGO Disney Princess: Villains Unite
Este mes – Thunderbolts
SERIES
Vie 01 – Los Ojos de Wakanda | Todos los episodios
Lun 04 – King of the Hill | Temporada 14
Mié 06 – Law & Order: Organized Crime | Temporada 5
Mié 06 – La Familia Proud: Mayor y Mejor | Temporada 3
Mié 06 – Disney Jr. Ariel | Nuevos episodios
Sab 09 – Outlander: Blood of My Blood | Nueva serie
Mar 12 – Alien: Earth | Nueva serie
Mar 12 – Iron Man y sus increíbles amigos | Nueva serie
Vie 15 – Quebranto | Todos los episodios
Vie 15 – Sin límites con Chris Hemsworth: Una Vida Mejor
Mié 20 – Amanda Knox: Una Historia Retorcida | Nueva serie
Mié 27 – It’s Always Sunny in Philadelphia | Temporada 17
Este mes – Are You My First? | Todos los episodios
Este mes – Reminder | Todos los episodios
DOCUSERIES
Vie 08 – Necaxa | Nueva serie
Jue 14 – The Kingdom: El Gran Año de los Kansas City Chiefs
Mié 23 – Menéndez & Menudo: Boys Betrayed | Todos los episodios
Este mes – Cazadores de Naufragios en Australia | Temporada 2