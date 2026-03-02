Diputado pide a SEV investigar denuncias en bachillerato Unidad y Trabajo

marzo 2, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local José Reveriano Marín Hernández se pronunció a favor de que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) investigue la operación del bachillerato Unidad y Trabajo, en Xalapa, tras la difusión de una denuncia anónima en la que se señalan presuntas irregularidades al interior del plantel.

En días recientes, docentes de la Escuela de Bachilleres Unidad y Trabajo Vespertina, clave 30EBH0025P, hicieron llegar un escrito en el que acusan presunto acoso y amenazas por parte de la directora, además de señalar consumo de alcohol y otras sustancias dentro de la institución.

En el documento también se mencionan supuestas irregularidades administrativas, como deficiencias en el mobiliario, la instalación de un centro de cómputo sin servicio de internet y la falta de nombramiento en la subdirección desde hace más de nueve meses. Asimismo, se plantea un presunto uso indebido de recursos provenientes de cuotas de inscripción.

Al respecto, el legislador señaló que, tras conocer la información difundida en redes sociales, buscó a integrantes del SNTE Sección 56 para confirmar los señalamientos; sin embargo, indicó que no le fueron corroborados.

“En cuanto vi la nota, me informé. Mis maestros no tienen ningún tema con la dirección; están trabajando de manera normal y desconocen si ocurre lo que se señala. Sí me preocupa que haya una denuncia”, expresó.

Pese a que no existe confirmación oficial de los hechos, consideró que la autoridad educativa debe intervenir para esclarecer la situación.

“Yo creo que la autoridad educativa debe de intervenir, independientemente de si se está dando o no se está dando, sobre todo para clarificar y dar tranquilidad a los padres de familia. Que se vea que la autoridad está actuando ante una circunstancia que se está presentando en dicha escuela”, añadió.

El diputado señaló que, en caso de detectarse situaciones relacionadas con consumo de alcohol u otras sustancias, la SEV suele implementar programas de prevención y concientización, dirigidos tanto a estudiantes como a padres de familia.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura oficial por parte de la dirección del plantel.