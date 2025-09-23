DIF Estatal lleva apoyos funcionales y lentes a más de 2 mil personas

septiembre 23, 2025

Xalapa, Ver., lunes 22 de septiembre de 2025.- A través de la campaña Apoyo a la Familia, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) inició la primera de tres entregas de aparatos funcionales y lentes graduados en igual número de regiones del estado, las cuales se llevarán a cabo hasta el 30 de este mes.

El objetivo es mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de vulnerabilidad mediante la entrega de 2 mil 600 unidades, a fin de contribuir de manera directa al bienestar de quienes presentan rezago social y limitaciones económicas.

Se trata de una estrategia de atención estatal, con respaldo del DIF Nacional, que pone en el centro a las familias veracruzanas, garantizando el acceso a apoyos que fortalezcan su salud y movilidad, y que, al mismo tiempo, fomenten la inclusión social.

A través de la Dirección de Asistencia e Integración Social se distribuirán en los municipios de Pueblo Viejo, Pánuco, Tampico Alto, Naranjos, Chiconamel, Chalma, Platón Sánchez, Tempoal, Texcatepec, Zacualpan, Huayacocotla, Ilamatlán, Tepetzintla, Cazones, Espinal, Zozocolco, Coahuitlán, Tlapacoyan, San Rafael y Nautla.