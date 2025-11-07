DiCaprio advierte que la Amazonía está en peligro y exige acción global

DiCaprio advierte que la Amazonía está en peligro y exige acción global

noviembre 7, 2025

Leonardo DiCaprio lanzó un llamado urgente en la COP30 para salvar la Amazonía, advirtiendo que la selva está en peligro y que su pérdida tendría consecuencias climáticas y ecológicas a nivel global.

Señaló que la Amazonía no es solo un recurso regional sino un regulador del clima y un reservorio de biodiversidad, por lo que su protección es una prioridad internacional.

El actor pidió medidas ambiciosas y concretas por parte de gobiernos y empresas, como lo son metas claras de reducción de deforestación, transparencia en el uso de fondos y sanciones efectivas contra la tala ilegal.

Te puede interesar: Sheinbaum elogia reacción de Fátima Bosch ante insultos

También exigió que las políticas incluyan financiamiento estable y mecanismos de control que garanticen resultados verificables en plazos definidos.

DiCaprio subrayó la importancia del apoyo a los pueblos indígenas, destacando su papel como guardianes del bosque. Propuso reconocer y proteger sus derechos territoriales, asegurar recursos para la conservación y promover modelos económicos sostenibles que beneficien a las comunidades locales sin destruir el hábitat.

En su intervención vinculó las causas de la deforestación, como la expansión de la ganadería y la agricultura extractiva, con la urgencia de cambiar incentivos económicos. Acompañó el llamado con alianzas con organizaciones conservacionistas que impulsan protección territorial, restauración y alternativas productivas con menor impacto ambiental.