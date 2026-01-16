Detienen a “El Trini”, presunto líder de Los Cabrera

enero 15, 2026

La mañana de este jueves 15 de enero se confirmó la detención de José Trinidad S. M, alias El Trini y presunto líder del grupo criminal denominado “Los Cabrera”, después de un operativo realizado en el Valle de Juárez, en Chihuahua.

⇒ La detención estuvo a cargo de la Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en colaboración interinstitucional con Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

De manera oficial se detalló que los elementos llevaron a cabo el arresto de El Trini y de Deisy A. G., en Práxedis G. Guerrero, quienes portaban consigo un arma de fuego .45mm, abastecida con 18 cartuchos útiles, además, tenían en posesión un vehículo Dodge Ram que presentaba reporte de robo en los Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles 14 de enero, cuando los elementos detectaron el vehículo pick up circulando sin matricula, el cual, al notar la presencia policial aceleró de inmediato; sin embargo, los elementos le interceptaron a la brevedad.

Al realizar la revisión correspondiente e identificar a la pareja, se localizó el arma de fuego en el vehículo, además de que, al revisar el estatus del vehículo, a través de la tecnología Centinela, se confirmó el reporte de robo en 2023. Estos hechos derivaron en el formal arresto de la pareja.

⇒ El Trini es padre biológico de Leonel S. F., alias El Sobrino, quien fue detenido en Durango en marzo del 2025, y quien era identificado plenamente como líder de una estructura criminal que operaba en Valle de Juárez.

La detención representa un golpe significativo a la estructura criminal de Los Cabrera, ya que El Trini asumió el liderazgo tras la captura de otros cabecillas, como la de Leonardo Daniel M. V., alias El Pato, en octubre de 2025, y El Charly, aprehendido en mayo de dicho año.