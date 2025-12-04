Despojan a Terence Crawford del título que le ganó al “Canelo”

diciembre 4, 2025

Este miércoles, durante la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB o WBC en inglés) número 63, se informó que le retiraron el título de las 168 libras al reciente campeón supermediano, Terrence Crawford, por incumplimiento de pago.

El pugilista estadounidense de 38 años de edad, con 42 victorias, cero derrotas y 31 KO, perdió el título de manera administrativa y deja el cinturón vacante.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB e hijo del legendario José Sulaimán, argumentó que esa decisión se debe a que Crawford no realizó el abono correspondiente de sus últimas dos peleas aun cuando le notificaron en varias ocasiones.

En la primera estelar venció a Israil Madrimov en agosto de 2024, y la última, cuando se convertió en “indiscutido” al ganar la tan aclamada pelea de 4 cinturones contra el “Canelo” Álvarez en septiembre del presente año.

Cuando se otorga el cinturón, las reglas establecen que el ganador debe pagar el 3% de la bolsa para el organismo, por lo que “Bud” tenía que dar un millón y medio de dólares; sin embargo, por la gran cantidad, Sulaimán aceptó reducir la tarifa a 0.6% ($300 mil), cifra que tampoco se liquidó y se ignoró a pesar de los constantes avisos.

Tras casi tres meses de no obtener alguna respuesta, el World Boxing Council hizo oficial que el cinturón queda vacante, y deberá ser peleado por los primeros en la lista (Canelo, el primero, no puede por lesión), que son Christian Mbilli y el británico Hamzah Sheeraz.

Por su parte, Crawford respondió en redes sociales a la situación y a la frase de Sulaimán en la que expresó que el consejo y el boxeo están por encima de todos (organizaciones, peleadores y promotores).

“Yo no te voy a pagar una m… ¿De qué hablas? ¿Qué te hace jodidamente mejor que los otros organismos? ¿Eh? Respóndeme eso. La AMB, la OMB y la FIB aceptaron lo que les di, pero tú no. Tú, el CMB, piensas que eres mejor que todos, ¿no?”, dijo en un en vivo en su cuenta de Instagram.