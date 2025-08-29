Despiden a 13 trabajadores de asilo “Sayago”; bloquean calle Xalapeños Ilustres

agosto 29, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Trabajadores de la Casa Hogar del Adulto Mayor “Mariana Sayago” de Xalapa protestaron y bloquearon la calle Xalapeños Ilustres, frente a su centro laboral, para denunciar que fueron despedidos injustificadamente.

Indicaron que hasta el momento fueron cesadas 13 trabajadoras y trabajadores en esta casa hogar, bajo el pretexto de que era inminente el recorte de personal.

De acuerdo con el nutriólogo Osiris Gustavo Domínguez Dávila, fueron despedidos después de las cuatro de la tarde del jueves 28 de agosto, luego del evento que encabezó el secretario de Salud, Valentín Herrera, en la casa hogar por el Día del Abuelo.

“A unos se les dijo que recorte de personal, a otros que el IMSS Bienestar estaba quitando los contratos, realmente nos están dando historias distintas a cada uno de nosotros. Yo soy nutriólogo, pero también por el acoso laboral que hay aquí, a mí se me cambió de área, me hicieron pasar por camillero, estuve en lavandería, estuve como auxiliar de cocina y se me amenazó que si yo no aceptaba esas condiciones se me iba a quitar el contrato”.

El entrevistado indicó que el argumento del despido fue el recorte de personal; sin embargo, Recursos Humanos desmintió esto, afirmando que se contratarían nuevos empleados.

Los afectados exigen su reinstalación inmediata y la destitución la directora de la casa hogar, María Fernanda Beltrán García, y la administradora Sara del Rosario Padilla.

Los quejosos denunciaron nepotismo al interior del asilo “Mariana Sayago” por parte de la Directora, a quien acusan de haber metido a sus familiares como trabajadores.

“Que nos vuelvan a contratar dentro del asilo y que se vayan los nuevos administrativos que no han hecho más que traer problemas a la casa hogar”, increparon.