Designa TikTok a una sionista para censurar contenido propalestino

agosto 12, 2025

Bajo la presión del lobby sionista y temiendo una prohibición en EE.UU., la plataforma de redes sociales TikTok nombró recientemente a una sionista estadounidense para dirigir su departamento de “política contra el odio”, un movimiento que ha sido ampliamente interpretado como un paso hacia la censura de cualquier contenido crítico con el régimen genocida de Tel Aviv.

De acuerdo con Hispantv.com, el nombramiento de Erica Mindel como Gerente de Política Pública para Discurso de Odio de TikTok, anunciado en julio de 2025, ha generado una considerable controversia y críticas.

El cargo, que implica dar forma a las políticas de discurso de odio de la plataforma con un enfoque declarado en “combatir el antisemitismo”, ha sido objeto de escrutinio debido a su historial, que incluye servicio previo en el ejército israelí y trabajo con el Departamento de Estado de EE.UU.

Mindel, quien se describe a sí misma como una “orgullosa judía estadounidense”, fue contratada tras la presión de la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), un grupo de lobby sionista en EE.UU., después de una reunión en 2023.

Sus responsabilidades incluyen desarrollar políticas de acuerdo con las regulaciones globales y abordar el contenido antisemita. Está basada en Nueva York y se informa que gana aproximadamente £280 000 anuales.

La experiencia de Mindel como instructora en el ejército israelí durante dos años y medio, junto con su trabajo como contratista para la embajadora Deborah Lipstadt, enviada especial de EE.UU. para monitorear y combatir el antisemitismo, indica que su rol esencialmente busca censurar contenido propalestino y promover las narrativas israelíes.

Quién es Erica Mindel?

Los detalles específicos sobre la fecha de nacimiento, lugar o infancia temprana de Mindel no están documentados públicamente. Sin embargo, su perfil público la describe como judía estadounidense, lo que sugiere una formación cultural y posiblemente religiosa dentro de la comunidad judía en EE.UU.

Mindel obtuvo una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de Michigan y un título en políticas públicas de la Universidad Johns Hopkins en su país natal.

Su rol en el Departamento de Estado de EE.UU. y su posterior posición en TikTok sugieren una formación avanzada, así como influencia en el lobby, ya que ambos están estrechamente relacionados y operan en conjunto.

Mindel sirvió como instructora en el Cuerpo de Blindados de la unidad de voceros del ejército israelí durante dos años y medio después de inmigrar a los territorios palestinos ocupados. Este servicio, detallado en un pódcast con el Comité Judío Estadounidense y reportado en los medios, ocurrió antes de su tiempo en el Departamento de Estado de EE.UU. Su rol probablemente implicaba relaciones públicas, o lo que se conoce como hasbará.

El régimen israelí utiliza esta función propagandística para controlar, moldear y distorsionar la narrativa sobre cada aspecto de sus acciones y ha estado en los titulares desde el 7 de octubre de 2023.

Mindel trabajó más tarde en el Departamento de Estado de EE.UU. como contratista de la embajadora Deborah Lipstadt, enviada especial de la administración Biden para monitorear y combatir el antisemitismo.

Este rol, desde una fecha no especificada hasta su nombramiento en TikTok en julio de 2025, implicó dar forma a la política estadounidense sobre el antisemitismo y el discurso de odio, términos que a menudo se usan como cobertura para silenciar a los críticos de las políticas genocidas israelíes.

Antes de unirse al Departamento de Estado, la carrera de Mindel incluyó puestos que desarrollaron su experiencia en políticas y comunicación, aunque los roles específicos anteriores no se detallan en fuentes públicas.

Mindel se identifica como una “orgullosa judía estadounidense”, una etiqueta que ha enfatizado en su narrativa profesional, reflejando su identidad cultural dual. No hay información pública disponible sobre su vida personal, lo que sugiere que ha mantenido un perfil bajo fuera de sus roles profesionales.

Críticas a nivel mundial

El nombramiento de Mindel como Gerente de Política Pública para Discurso de Odio de TikTok se produce en medio de crecientes llamados para prohibir la plataforma, dirigida por China, en los EE.UU. por su política abierta respecto a Palestina.

En los últimos dos años, legisladores prosionistas, defensores conservadores e inversores tecnológicos prominentes han presionado agresivamente para prohibir TikTok en EE.UU., alegando que la aplicación favorece el contenido propalestino sobre la guerra genocida en Gaza y está erosionando el apoyo de los jóvenes estadounidenses al régimen israelí.

Los sionistas han acusado a TikTok de amplificar publicaciones que se alinean con las perspectivas palestinas y contradicen la política exterior de Estados Unidos. Estas acusaciones, en su mayoría anecdóticas, han circulado en X, en declaraciones de los medios y en plataformas como Fox News. TikTok ha negado cualquier sesgo, calificando las acusaciones de infundadas.

En 2024, una investigación de la Universidad del Noreste descubrió que los posts propalestinos en TikTok superaban con creces a los proisraelíes. El estudio sugirió que el contenido propalestino refleja un movimiento social sostenido, mientras que los posts proisraelíes tienden a aumentar principalmente después de grandes eventos noticiosos.

Los comentaristas señalan que TikTok, bajo la amenaza de una prohibición, ha cedido a la presión política del lobby sionista y ha aceptado la regulación del contenido proisraelí.

El asentamiento de Mindel en los territorios ocupados y su servicio en el ejército israelí subrayan un fuerte vínculo sionista y levantan dudas sobre su capacidad para ver objetivamente las críticas a las políticas israelíes y la agresión genocida en Gaza.

Los críticos, incluidos activistas propalestinos y grupos como el Movimiento Juvenil Palestino (PYM, por sus siglas en inglés), argumentan que su nombramiento señala la intención de TikTok de suprimir el contenido propalestino bajo el pretexto de combatir el discurso de odio.

El papel de la Liga Antidifamación (ADL) en la defensa de su contratación —tras designar a TikTok como el “peor infractor” de contenido antisemita después del 7 de octubre de 2023— ha fortalecido las acusaciones de un esfuerzo coordinado para alinear la moderación de la plataforma con los intereses proisraelíes.

Los informes indican que TikTok ha eliminado más de 850 000 videos y cuentas por discurso de odio desde 2023, y se espera que las políticas de Mindel prioricen el antisemitismo. Esto ha generado temores de que las críticas al régimen israelí, particularmente sobre Gaza, serán desproporcionadamente atacadas, una preocupación que ha resonado en los medios globales.

Defensores de la libertad de expresión, incluida la Fundación Frontera Electrónica (EFF, por sus siglas en inglés), han advertido que sus políticas podrían dar lugar a una sobrecensura, especialmente de voces marginalizadas. Un post de X de la EFF destacó el posible “efecto escalofriante” en el discurso político, especialmente dado su enfoque en el antisemitismo sobre otras formas de odio.

Los usuarios de TikTok han reportado un aumento en la eliminación de contenido desde su nombramiento, con hashtags como #FreePalestine enfrentando una mayor vigilancia. TikTok ha negado que estos hashtags sean el objetivo, atribuyendo las eliminaciones a políticas preexistentes.

El fracaso de la plataforma para divulgar el marco completo de políticas de Mindel ha profundizado la controversia. Los medios destacan su silencio sobre cómo se equilibrará la aplicación del antisemitismo con la protección contra otras formas de odio, lo que ha llevado a acusaciones de una agenda oculta.

Los críticos advierten que la controversia podría dañar la reputación de TikTok como una plataforma neutral, especialmente entre su base de usuarios más joven y diversa.

El PYM y otros grupos han lanzado peticiones en línea, obteniendo más de 50 000 firmas, exigiendo su destitución, citando sus vínculos con las fuerzas de ocupación israelíes como prueba de sesgo. Se reportaron protestas frente a la oficina de TikTok en Nueva York a finales de julio de 2025.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha sugerido que podría emprender acciones legales si las políticas de Mindel censuran desproporcionadamente el discurso protegido.

Algunos observadores han comparado el caso de TikTok con el de X, la plataforma propiedad de Elon Musk, quien había criticado durante mucho tiempo las políticas israelíes y la intervención de EE.UU. antes de, bajo presión, implementar regulaciones más estrictas sobre el contenido antisionista bajo la excusa de combatir el “antisemitismo”.