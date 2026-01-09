FIFA priorizará cobertura de la Copa del Mundo en TikTok

enero 8, 2026

En la mañana de este jueves, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció que tendrá una colaboración histórica con el gigante de los videos cortos, Tik Tok, para cubrir la Copa del Mundo en 2026.

El acuerdo contempla que TikTok cuente con acceso ampliado a contenidos oficiales y desarrollará materiales originales diseñados específicamente para su plataforma, además de alojar un centro oficial dentro de la aplicación, el FIFA World Cup 2026 hub.

En este apartado los usuarios podrán seguir información del torneo, descubrir todo lo que rodea al evento, conocer datos clave de partidos y acceder a experiencias relacionadas con boletos y sedes, buscando facilitar el acceso al contenido y llegar a más personas.

Además, abre la puerta a que medios e influencers oficiales compartan clips y fragmentos en vivo, con opciones de monetización a través de soluciones publicitarias premium.

De igual manera permitirá a tiktokers elegidos acercarse a momentos detrás de cámaras, como entrenamientos y conferencias de prensa para generar contenidos más llamativos del Mundial.

Sin embargo, también habrá limitaciones y compromisos específicos de protección de derechos y políticas “antipiratería”, con el objetivo de proteger la propiedad intelectual del torneo y de las televisoras que pagaron por los derechos de transmisión.

“El objetivo de la FIFA es compartir la pasión por la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el mayor número posible de aficionados, y no se nos ocurre una mejor forma de hacerlo, especialmente de cara al mayor acontecimiento deportivo de la historia, que contar con TikTok como primera plataforma preferente de la competición”, dijo Mattias Grafström, secretario general de la FIFA para el comunicado.

Desde la perspectiva de la Federación del Fútbol, la alianza responde a la necesidad de ampliar el alcance del Mundial más allá de la transmisión tradicional, apostando por una experiencia social que tenga impacto con las nuevas generaciones.

La organización subraya que el fútbol ya no se vive únicamente durante los 90 minutos y TikTok ofrece el ecosistema ideal para convertir la emoción del juego en interacción para todo el mundo.

“Se trata de una colaboración pionera que conectará de forma innovadora y creativa a seguidores de todo el mundo con el Mundial, con imágenes inéditas y la cobertura más cercana hasta la fecha. El fútbol no deja de crecer, evolucionar y unir cada vez a más personas, por lo que debemos adaptar la formas en que compartimos y promocionamos este deporte”. sentenció Grafström.

Para TikTok, el acuerdo refuerza su posicionamiento como plataforma clave para el deporte, y que consolida su capacidad de transformar cada partido en mayores números visibles.

“El fútbol ha crecido de forma exponencial en TikTok en los últimos años, y como primera plataforma preferente de la FIFA, nos hace mucha ilusión que los seguidores puedan disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 más allá de los 90 minutos que dura un partido. Todo ello gracias a contenido exclusivo y a un acceso sin precedentes para los creadores”, afirmó James Stafford, director mundial de Contenido de TikTok.