Definen horarios de las semifinales del Clausura 2026

mayo 11, 2026

Luego de que se definieran a los cuatro equipos que se mantienen en la pelea por el título del Clausura 2026, ahora la Liga MX ya anunció las fechas y horarios en que se jugarán las Semifinales, en las que se revivirán capítulos históricos de eliminaciones, revanchas y finales.

Chivas fue el primer equipo que clasificó a la siguiente ronda luego de empatar el marcador global ante Tigres y avanzar por mejor posición en la tabla general. Posteriormente, Cruz Azul hizo lo propio y se impuso sobre Atlas, mientras que Pachuca cumplió con su labor y eliminó a Toluca por marcador global de 3-0.

⇒ Pumas selló una cardiaca clasificación tras empatar 6-6 en el marcador global ante América, pero se vio beneficiado por la mejor posición en la tabla y se mantiene en la pelea por el campeonato.

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Para estas semifinales, uno de los antecedentes más destacados aparece entre Cruz Azul y Chivas, clubes que se han cruzado en tres eliminatorias desde la instauración de los torneos cortos. La Máquina avanzó en dos ocasiones, aunque el conjunto rojiblanco presume una de las series más recordadas.

Mientras que Pachuca y Pumas se han encontrado pocas veces en Liguilla; sin embargo, la rivalidad en fases definitivas mantiene un equilibrio casi perfecto. Dentro de la era de torneos cortos, ambas instituciones han disputado cuatro series de eliminación directa y cada una avanzó en dos ocasiones.

Fechas y horarios de las Semifinales

• Pumas vs Pachuca

Semifinal de ida: Jueves 14 de mayo | 19:00 horas | Estadio Hidalgo

Semifinal de vuelta: Domingo 17 de mayo | 19:00 horas | Estadio Olímpico Universitario

• Chivas vs Cruz Azul

Semifinal de ida: Miércoles 13 de mayo | 20:00 horas | Estadio Banorte

Semifinal de vuelta: Sábado 16 de mayo | 19:07 horas | Estadio Jalisco