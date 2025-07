“DEBO, NO NIEGO; PAGO, LO JUSTO”

julio 18, 2025

Hay una famosa obra de lectura obligatoria para todos los que nos dedicamos a la abogacía, su autor es Eduardo J. Couture y se titula “Los mandamientos del abogado”.

Es un libro muy breve, pero sustancioso; y sustancial, que debe mantenerse siempre a la mano para leer y re leer cuantas veces sea necesario, en especial cuando se sienta perdido de la causa o del origen, sobre el cual fincó su decisión de dedicarse al oficio de la representación de causas justas.

Incluso debiera ser leído antes de iniciarse en la aventura del litigio. Contiene en efecto los diez mandamientos del abogado, explicados con breves textos que no tienen desperdicio alguno, pues el autor hace de cada intervención una poesía, al exponer los motivos del apego a cada uno de ellos.

A modo de resumen, los mandamientos consisten en, estudiar, pensar, trabajar, luchar, ser leal, tolerar, tener paciencia, Fe, saber olvidar, y amar nuestra profesión.

Principios que serán fundamentales en todo tiempo y momento del ejercicio de esta gran auto encomienda, dada el día en que decidimos hacia donde orientar nuestros pasos de vida, y desde qué trinchera seremos útiles a la sociedad.

Es terriblemente triste y gris, el día en que se escucha decir, que alguien decidió estudiar la carrera de derecho, porque era la más barata de solventar en comparación con otras, o porque lo hizo con tal de ser ‘alguien’ o para no ser ‘nada’.

Pues con ellos nos damos una idea, del grave error de vocación y sobre todo del desprecio que se da, a una carrera humanista que sirve para mantener cumplidas las exigencias de la libertad humana y los requerimientos de la justicia social.

Si se lo piensa mas a fondo, ser abogado es ejercer una misión de defensa, que lleva orden, diciplina, mucha dedicación, y una gran disposición al estudio y a la reflexión constante.

Un compromiso, que asumido en falso puede causar mucho dolor, y desgracia en las personas que someten sus luchas al texto de las leyes, y a la acción de los tribunales.

Una conducta intachable, y altos valores éticos y morales; como la verdad, la lealtad, la integridad y la justicia, deben acompañar siempre a los abogados. Porque sin ellos como condición será fácil sucumbir a actos o acciones que traicionen o rindan las causas encomendadas, en perjuicio de quienes representan.

Máxime ahora, en que las condiciones políticas del país, nos urgirán y pondrán a prueba conjunta con los impartidores de justicia, recién seleccionados por el voto popular; en lo que es, una nueva y cuestionada era del poder judicial a punto de iniciar.

Antes de ello, con la llegada de los juicios orales en donde ha habido que superar el reto de ordenar y canalizar las ideas, con la agudeza que solo una mente cultivada puede dar frutos.

Si tuviera que seleccionar ahora, uno de los mandamientos de Couture, justo en este momento de mi carrera diría que es el de, pensar, pues en efecto el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.

Y un caso no solo tiene una solución, si no diversas. Sin embargo, cuando no se estudia con el tiempo debido, puede llegarse al equívoco de que hay casos que no tienen solución, cuando esto es una falacia de la mente perezosa.

Pensar, es el gran reto en cada caso; y una labor que debe hacerse antes de tomar la causa, pues de lo contrario se embarcaría al representado en una aventura legal sin fin, o de resultados negativos.

Si se escatima tiempo en ordenar los archivos y antecedentes del caso, muy probablemente el contrario, no requerirá de mayores esfuerzos, que un simple soplo de ingenio, para destruir una fortaleza en falso.

Sirvan estos días de asueto judicial a los litigantes para renovar las fuerzas, las esperanzas, para cultivar la sabiduría, para recuperar la fe, y para retomar a inicios de agosto, con nuevos bríos ese destino irrenunciable que llena nuestros días de tantas satisfacciones y experiencias personales.

Muchas felicidades atrasadas por el 12 de julio, a todas aquellas personas que ejercen la profesión, y que han comprendido que la entrega y los sacrificios condicionan los buenos resultados.

