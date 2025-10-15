Cuatro presidencias, un nuevo tiempo en el Poder Judicial

octubre 15, 2025

Y quien ha decidido no darse cuenta que en su persona no está concentrado todo el poder, es la Magistrada Rosalba Hernández, la cuñada de Manuel Huerta y presidenta del Poder Judicial; quien luego de la Reforma Judicial, que aceptó ella misma en el momento que se postuló a votación, sigue sin actuar en consecuencia de los nuevos lineamientos que observa del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz y es que atrás quedó aquella estructura que concentraba toda la fuerza, administración de recursos y voz de la institución, en una sola persona.

Hoy la balanza de la justicia se abre en cuatro direcciones, cuatro mujeres y cuatro presidencias que deberán transitar en paralelo, pero eso sí, con el mismo peso y la misma responsabilidad, pues resulta que con la reforma judicial, hoy día el Tribunal Superior de Justicia es presidido por Rosalba Hernández Hernández, mientras que el Tribunal de Disciplina Judicial, tiene al frente a Paulina Ahumada Santana, en tanto que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, lo conduce Luz María López Aburto, y el Órgano de Administración Judicial, está bajo la guía de Alma Rosa Flores Ceballos, hoy la responsabilidad está dividido en cuatro, también el poder.

El nuevo esquema al interior del Poder Judicial queda claro, significa el fin de la omnipotencia presidencial, al interior del Palacio de la Justicia veracruzana, esa figura todopoderosa que durante décadas acumuló decisiones, favores y silencios cómplices, hoy el poder se ejerce con frenos y candados, se reparte y se equilibra y esto obliga al diálogo institucional, al ejercicio mesurado del poder y a la colaboración institucional, pero al parecer doña Rosalba Hernández, aturdida por el aliento de largo alcance de su cuñado Manuel, ha decidido entenderlo así, pues tonta no es, la señora si leyó las letras pequeñas, pero hasta ahora no ha tenido la disposición de asumirlo.

Manuel Huerta, desde que montó en cólera porque se dio cuenta que nadie lo quiere y enfiló sus frustraciones en contra del Gobierno Estatal, ha concentrado en su selectísimo círculo de la confianza, todo un catálogo de sabandijas rastreras, políticos roedores de muy malas mañas, así como clanes de dudosa moral, ahí justo al centro, es donde está colocada la magistrada Rosalba ¡Válgame Dios!

Cosas de la vida y menudencias

La gobernadora Rocío Nahle, empeñó ayer su palabra en un mensaje que posteó a través de redes sociales, en él que aseguró que personalmente se encargará de recuperar Poza Rica y Álamo.

Doña Rocío recorrió ayer El Higo y Pánuco, llevando atención médica y suministros, además ha estado al pendiente de las tareas de limpieza y rehabilitación en los municipios más afectados, informó que con la llegada de la maquinaria y el apoyo que han brindado diversas entidades, se han fortalecido las labores de rescate.

Otro que también ha estado firme al pie del cañón, ha sido el delegado del bienestar Juan Javier Gómez Cazarín, quien desde el pasado domingo llegó con un contingente de colaboradores de la Delegación, todos dispuestos a levantar todo lo que el agua se llevó.

Ayer también fue desmentida a cabalidad, la falsa nota de los presuntos estudiantes muertos, noticia falsa difundida a través de las redes sociales; el hecho lo celebro con emoción y esperanza, pero a la vez me entristece haber visto a gente conocida pelear y despotricar por una noticia que bendito sea Dios fue falsa, ojalá que así de apasionados fueran para trabajar, tendríamos un mundo mejor.

Nos leemos mañana mis chulos, empezaron los fríos en Xalapa.