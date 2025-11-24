Crece consumo de cristal entre mujeres; hay casos desde los 60 años

Crece consumo de cristal entre mujeres; hay casos desde los 60 años

noviembre 24, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

El consumo de metanfetaminas, especialmente cristal, está aumentando de forma alarmante entre mujeres e incluso hay quienes comienzan a consumir después de los 60 años, alertó Roberto Meyer, director de la Fundación Casa Nueva.

“Si antes atendíamos a cinco hombres por cada mujer, hoy estamos casi a la par”, señaló al reconocer que la problemática ya es considerada una epidemia.

Las personas atendidas provienen tanto de ciudades como de zonas rurales, especialmente de Xalapa, Veracruz, Xico, Coatepec y Martínez de la Torre. Meyer explicó que el cristal genera dependencia física y psicológica en muy poco tiempo, además de provocar paranoia, alucinaciones, pérdida de peso, insomnio y efectos sociales asociados a la delincuencia.

Actualmente, Casa Nueva rehabilita a 24 hombres y 8 mujeres. El tratamiento cuesta alrededor de 20 mil pesos mensuales, pero gracias a estudios socioeconómicos, algunas personas pagan desde mil 500 pesos para no quedar fuera.

Para continuar becando a mujeres en rehabilitación, el próximo 3 de diciembre se realizará un Concierto Navideño del Cuarteto de Cuerdas de Bellas Artes con videomapping en la sala anexa a Tlaqná, a las 20:00 horas, a beneficio de la fundación.

Meyer llamó a reforzar campañas de prevención más allá de colores partidistas, con estrategias a largo plazo.