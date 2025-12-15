Cowboys pierde ante Vikings y ven alejarse los Playoffs

diciembre 15, 2025

La noche en Arlington dejó un sabor amargo para los Dallas Cowboys, que volvieron a tropezar. La derrota ante los Minnesota Vikings fue un duro recordatorio de que la temporada se les está escapando de las manos. Con este resultado, Dallas quedó con muy pocas opciones reales de meterse a los Playoffs.

Minnesota supo aprovechar cada error de los Cowboys y manejó el partido con inteligencia, mientras el público en el estadio pasaba de la ilusión a la frustración. Los Vikings entendieron mejor el contexto del duelo y ejecutaron, algo que Dallas no logró hacer en los momentos clave.

Para los Cowboys, perder en casa dolió más de la cuenta. No era solo un partido más, era la oportunidad de mantenerse con vida en una Conferencia Nacional súper cerrada. Ahora, Dallas ya no depende únicamente de sí mismo y necesita una combinación de victorias propias y derrotas ajenas para soñar con los Playoffs.

El desempeño del equipo volvió a dejar dudas. La ofensiva fue intermitente y la defensiva permitió avances en situaciones decisivas. Estas fallas han acompañado a los Cowboys a lo largo de la campaña y ahora pesan más que nunca.

Con pocas semanas restantes en la temporada regular, el margen de error es inexistente. Cada juego será una final, aunque incluso ganándolos todos, el destino de los Cowboys ya no está completamente en sus manos.

La caída ante los Vikings puede marcar un antes y un después en la campaña de Dallas. Si el equipo queda fuera de la postemporada, el balance será inevitable: una temporada irregular, promesas que no se cumplieron y decisiones que hoy cobran factura.

Por ahora, los Cowboys siguen con vida, pero el sueño de llegar a enero está a punto de apagarse.