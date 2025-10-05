Convocan a manifestación y huelga de pagos contra CMAS Coatepec

octubre 5, 2025

Juan David Castilla

Integrantes de la Contraloría Autónoma del Agua y Territorio de Coatepec convocaron a una manifestación y una huelga de pagos contra la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) del Pueblo Mágico, debido al despido injustificado de 15 empleados sindicalizados.

En conferencia de prensa, realizada en este domingo en Xalapa, Alejandro Rodríguez Sánchez indicó que hay sospecha de que estas acciones, a pocos meses del cambio de gobierno municipal, buscan encubrir malos manejos financieros y corrupción de altos mandos, lo que ha derivado en un «pésimo servicio a la ciudadanía».

Los coatepecanos invitaron a la población en general a una manifestación a las nueve de la mañana del lunes 6 de octubre frente al Palacio Municipal de Coatepec, en defensa de los trabajadores sindicalizados de CMAS.

Desde hace un año, la Contraloría ha trabajado para establecer una gestión democrática del agua en el municipio. Sin embargo, acusaron que los trabajadores operativos de CMAS Coatepec están siendo amenazados con despidos «injustificados», bajo el argumento de una supuesta falta de recursos en la dependencia.

La organización civil enfatiza que la responsabilidad del manejo administrativo y financiero recae directamente en el Ayuntamiento de Coatepec y las autoridades del organismo, no en el personal operativo.

Consideraron «extraño» que la Dirección de CMAS impulse estas medidas de despido y amedrentamiento tan cerca del fin de la actual administración, lo que «refleja, una vez más, la corrupción de altos mandos».

Ante la situación, la Contraloría Autónoma del Agua y Territorio de Coatepec manifestó su total apoyo al sindicato en la defensa de sus derechos y emitió un pliego petitorio de cuatro puntos, acompañado de un enérgico llamado a la ciudadanía.

Refrendó el apoyo total al sindicato en su lucha por mejores condiciones de trabajo. Exigió la reinstalación inmediata e incondicional de los trabajadores que ya han sido despedidos; el cese inmediato del hostigamiento y la violencia laboral instrumentada por las autoridades de CMAS; e hizo el llamado a la sociedad coatepecana a una huelga de pagos en el servicio de agua hasta el próximo año.

“Que la gente deje de pagar el servicio del agua hasta que salgan estas autoridades, que malversan estos fondos”, enfatizó Alejandro Rodríguez.

Por su parte, Emilio Rodríguez Almazán indicó que hasta el momento han sido despedidos injustamente 15 de los 55 trabajadores sindicalizados de CMAS Coatepec; sin embargo, no descartó la posibilidad de que un mayor número de empleados sean cesados en organismo del agua.