Conoce las propiedades de los boxeadores mexicanos mejor pagados

septiembre 29, 2025

De acuerdo con datos del 2024, el 40% de los mexicanos se declara aficionado al boxeo, lo que coloca a este deporte sólo detrás del fútbol en popularidad. Ese interés se traduce en audiencias masivas: la pelea en la que Canelo venció a Edgar Berlanga fue seguida por 23 millones de personas.

El impacto global también es evidente. La reciente pelea entre Canelo Álvarez y Crawford alcanzó 41 millones de visualizaciones en Netflix, con 36.6 millones de espectadores en vivo durante la transmisión. En cuanto a recaudaciones, el estadio Allegiant de Las Vegas vendió más de 70 mil boletos, generando arriba de 50 millones de dólares en taquilla, una de las cifras más altas en la historia del boxeo.

Alejandro Sena, director general de Dinero.mx, señala que “en conjunto, estas cifras explican cómo las grandes estrellas del box pueden sostener estilos de vida millonarios, reflejados en sus impresionantes propiedades y otros negocios.”

A continuación, la plataforma de finanzas Dinero.mx, presenta un recuento de las propiedades de los 10 boxeadores mexicanos mejor pagados en 2025.

Saúl “Canelo” Álvarez

Canelo Álvarez es el boxeador mexicano con mayor fortuna estimada. Forbes calculó su patrimonio en 275 millones de dólares y destaca que ha obtenido casi 600 millones de dólares en ganancias de carrera antes de impuestos. Su cartera inmobiliaria incluye:

Rancho en Jalisco: La residencia en la zona metropolitana de Guadalajara se encuentra en un predio de más de 4,000 m². El inmueble tiene 3 recámaras con baño, sala de juegos, sala de póker, terraza para hasta 200 personas, dos casas de huéspedes y un garaje para su colección de autos. Según Dinero.mx su valor es cerca de 30 millones de pesos debido a las amenidades y la exclusividad.

Mansión en San Diego (Del Mar), California: En 2013, Canelo compró un rancho de 3 650 m² por 5.8 millones de dólares. La mansión se encuentra en una comunidad exclusiva de San Diego. La propiedad tiene 6 recámaras, jardines, gimnasio, spa, casa para invitados, alberca con cascada, horno para pizzas y una sala de cine. Recientemente se puso a la venta por 6.4 millones de dólares.

Julio César Chávez

Exboxeador profesional considerado una leyenda y el mejor boxeador mexicano de la historia. Compitió entre 1980 y 2005, logrando títulos mundiales en tres divisiones de peso diferentes: superpluma, ligero y superligero. El patrimonio residencial del “Gran Campeón Mexicano”, incluye:

Residencia en Culiacán: La propiedad se encuentra en la exclusiva colonia Colinas de San Miguel. Aunque hoy funciona como clínica, inmuebles comparables en Colinas de San Miguel se cotizan en rangos de 5 a 7.5 millones de pesos.

Residencia en Tijuana: Se reporta que su casa se encuentra en la prestigiosa zona de Lomas de Agua Caliente. El mercado de inmuebles en la zona es robusto, con precios para casas de alto nivel que oscilan del millón de dólares a 1.5 millones de dólares, de acuerdo a estimaciones de Dinero.mx

Juan Manuel Márquez

Juan Manuel Márquez es uno de los boxeadores más destacados de México. Tras retirarse, se ha dedicado a la promoción de boxeo y a los negocios.

Residencia en Ciudad de México: Cuenta con una casa en la exclusiva colonia Lomas de Chapultepec. De acuerdo a Dinero.mx, la zona se caracteriza por terrenos de 500 a 1 500 m² y precios que, según datos de portales inmobiliarios, el precio promedio ronda los 40 millones de pesos.

Andy Ruiz

Andy Ruiz, el primer mexicano campeón mundial de peso completo, reside en Los Angeles, California:

Mansión en Imperial, California: El boxeador pagó 4 millones de dólares por una propiedad con amplias áreas verdes, casa del árbol, fuentes, canchas de tenis y baloncesto, y alberca.

Julio César Chávez Jr.

Aunque ha tenido altibajos deportivos y recientes problemas legales, su carrera profesional le permitió ingresos significativos.

Mansión en Studio City, Los Ángeles: En 2015 Chávez Jr. adquirió una casa por 2.8 millones de dólares. Tiene 445 m², con seis recámaras, 4 baños y un espacio tipo yoga estudio en el piso principal. En el exterior hay piscina con spa, cocina exterior y fogatero al aire libre.

“El éxito en el ring es solo una parte de la ecuación. Como muestra nuestro análisis, las impresionantes propiedades y la diversificación en negocios son un testimonio de cómo los boxeadores de élite en México han sabido capitalizar su fama y fortuna, asegurando un patrimonio que trasciende su carrera deportiva y se convierte en una herencia financiera sólida”, puntualiza Alejandro Sena, director general de Dinero.mx