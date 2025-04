Colapsa servicio en Crisver; se desmayan tras horas de espera

abril 3, 2025

Juan David Castilla

El servicio colapsó en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (Crisver), ubicado en esta ciudad de Xalapa, donde las personas pasaron más de seis horas formadas y algunas de ellas se desmayaron después de pasar periodos prolongados bajo el sol.

A las 13:13 horas una mujer quedó tendida en los pasillos del Crisver y los enfermeros tardaron en brindarle los primeros auxilios. Fue atendida por personas que se encontraban en la zona.

Los familiares y pacientes hicieron fila desde las siete de la mañana en el Crisver. El servicio ha colapsado y la gente está muy molesta por la pésima atención.

Mencionaron que se registró una saturación de agenda durante este jueves 3 de abril y por ello cientos de personas permanecieron formadas en las instalaciones del Crisver, localizadas sobre la calle Cultura Veracruzana.

Jair de Jesús tuvo que esperar varias horas en una larga fila por un servicio gratuito. Su tiene autismo y siente frustración por la falta de avance, mientras otros también se desesperan.

“Está muy pesado, hace bastante calor, no podemos avanzar. Hay varios sentidos contrarios que hasta nos confundimos, porque puedes pasar por la izquierda o hacia abajo. Ahorita está así, de verdad, muchos se desesperan, se van. Yo vengo de fuera realmente, no me da tiempo y quisiera yo, no sé ni qué voy a hacer, porque soy de Cardel”.

Él y su familia llegaron a las siete de la mañana pero les dijeron que la agenda estaba saturada y que debían esperar para ser atendidos; sin embargo, varias personas que estaban bajo el sol prefirieron retirarse.

“Pues yo creo que sí, más de 200 o 300, sí, sí, sí. Hay bastantes y se están desesperando y se quieren ir, la verdad. Ya se están desesperando y se quieren ir y no avanza, no avanza. De hecho, que supuestamente habían dicho que es hoy, pero muchos están yendo hasta creo mañana y se va a extender hasta lunes, creo”.

A partir del 7 de abril se podría complicar aún más la atención tras el anuncio de la administración estatal para brindar los servicios gratuitas a personas con autismo.