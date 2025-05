mayo 28, 2025

Lector, lectora querida, te cuento que la campaña de Pedro Miguel Rosaldo García en el antiguo Puerto México, va muy bien y es que el pasado fin de semana pude constatar de primera mano, la química que existe entre este político de última generación, y la gente de los ejidos y déjame que te cuento lector, lectora querida, que fui testigo de como la comunicación entre el electorado y Pedro Miguel, fluye igual en la comunidad más recóndita, que en el mismísimo Coatzacoalcos, para Pedro no hay distinción de elector con todos es cálido, honesto y los mira a los ojos.

Pedro Miguel viene de una familia con valores de izquierda, el doctor Pedro Miguel Rosaldo, fue pediatra de medio Coatzacoalcos, y su mamá Kellyn García, desde siempre tuvieron muy claras sus inclinaciones políticas y en esa casa nacieron Pedro, Andrés y Mauricio tres muchachos educados y trabajadores.

Hoy Coatzacoalcos que para ser honesta, está mucho mejor en todo aspecto que Xalapa, tiene la posibilidad de elegir un hombre con capacidad de gestión, los contactos adecuados, el conocimiento, la preparación y la voluntad de hacer de Coatzacoalcos, aquella metrópolis que fue hace años.

Por cierto, el enlace de prensa de la campaña de Pedro Miguel, es Marissa Cabrera la sobrina de Rosa María Cabrera Lotfe, la maravillosa tía Rosa, que hoy en día todos recordamos, como una mujer poseedora de una inteligencia privilegiada, guapísima, militante de izquierda y toda una rockstar ¡Hasta con eso!

El futuro de Coatzacoalcos, se ve re bonito ¡Vámonos a Coatza!

Cosas de la vida y menudencias

Interesante la aerolínea Aerus, que vuela de Veracruz a Minatitlán ¡Una fantasía! Te evitas todo el trafical de la caseta de Acayucan, así que en 50 minutos y por poquito más de mil pesos, llegas sin machacarte toda la osamenta.

Una verdadera pena, que aún con todo y el salitre, el abandono de las pasadas malas administraciones municipales (Marcelo Montiel included) el quiebre energético e incluso con todo y no ser la capital del estado, Coatzacoalcos se ve metrópolis en comparación de Xalapa de los baches, que luce sucia, llena de tierra con calles mal trazadas en eterna construcción, llena de escombros y abandonada, ojalá que con la llegada de Daniela Griego, con esa disciplina y capacidad gestora que la caracteriza, ponga en orden la ciudad, ya los xalapeños merecen transitar por Circuito Presidentes y tiene años que esa calle está en eterna reparación, hasta se me hace que el tesoro aquel que no encontraron en el Viaducto, lo están buscando en esa zona.

La gobernadora Rocío Nahle, preocupada por todos los aspectos de la seguridad en Veracruz, estuvo ayer en las instalaciones de la Guardia Nacional acompañada por integrantes del sector transportista, así como por el coordinador territorial de la Región Golfo de esta corporación, Ignacio Murillo Rodríguez, participando en la presentación oficial del operativo Guardianes del Golfo, que es un plan integral de seguridad carretera que combina presencia operativa, tecnología, coordinación interinstitucional y colaboración con el sector privado, para así reducir delitos en autopistas y reforzar la seguridad vial en Veracruz y la región Golfo que dicho sea de paso ¡Mucha falta nos hace!

La estrategia integra no solo de aspectos encaminados a fomentar la seguridad, también tiene como fin, una circulación carretera mas fluida, por ello la creación de paraderos seguros para el transporte de carga, que ahora serán una realidad gracias al trabajo conjunto con la iniciativa privada, así como la implementación de retenes de revisión, que serán instalados fuera de las carpetas asfálticas, para así facilitar la circulación.

Y como mi pecho no es bodega, no he madurado y no deja de imperar la miseria humana en mi alma, diré ¡No sé quien es la nueva Fiscal Anticorrupción! Solo diré !Dios de mi vida! Que la tome bajo su tutela Kim Kardashian, en cuanto a lo profesional, no dudo de su entereza… Lo siento pero no me aguanté lector, lectora querida, insisto soy inmadura…

Así las cosas nos leemos mañana jueves.