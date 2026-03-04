¡Circula nuevo fraude por TikTok! El tutorial que podría vaciar tu cuenta

marzo 3, 2026

La Policía Cibernética de la Ciudad de México lanzó una advertencia urgente sobre una nueva modalidad de estafa que circula en TikTok. Los delincuentes digitales aprovechan la popularidad de la plataforma para difundir videos que prometen la activación gratuita de programas de paga. Sin embargo, detrás de estos supuestos beneficios se esconde un mecanismo diseñado para el robo de datos personales y financieros de usuarios desprevenidos.

El engaño comienza con publicaciones de perfiles que suplantan a marcas reconocidas y utilizan comentarios manipulados para generar confianza. En estos clips, se instruye a las víctimas a descargar “activadores” o a copiar comandos directamente en el sistema operativo de sus equipos. Por consiguiente, acciones que parecen inofensivas terminan desactivando los muros de fuego y las protecciones nativas de las computadoras.

Asimismo, el código malicioso oculto en estos archivos permite a los atacantes extraer contraseñas almacenadas en navegadores y datos de tarjetas bancarias. Igualmente, los criminales logran obtener accesos a redes sociales y monitorear la actividad del usuario en tiempo real. En consecuencia, el ahorro prometido en licencias de software se transforma en una pérdida económica mayor por fraudes bancarios o suplantación de identidad.

La autoridad capitalina enfatiza que el riesgo no se limita al robo de información, sino que incluye el control parcial del dispositivo. Una vez ejecutadas las instrucciones del video, los delincuentes pueden manipular aplicaciones bancarias de forma remota. Por esta razón, el gancho de la gratuidad resulta ser una trampa de ingeniería social altamente efectiva que compromete la seguridad digital de toda la familia.

Para mitigar estos peligros, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomienda instalar software únicamente desde tiendas oficiales. Por lo tanto, resulta fundamental desconfiar de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad y evitar la ejecución de códigos desconocidos. Además, mantener el antivirus actualizado y activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas digitales son medidas preventivas indispensables.

Finalmente, en caso de sospecha o de haber sido víctima de este fraude, la institución ofrece asesoría las 24 horas a través del teléfono 55 5242 5100 o mediante la aplicación Mi Policía. De esta manera, la denuncia ciudadana se convierte en la herramienta principal para frenar la expansión de estas redes criminales en el entorno virtual.