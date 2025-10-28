Chris Evans y Alba Baptista reciben a su primer bebé

octubre 28, 2025

El actor Chris Evans y su esposa Alba Baptista recibieron a su primer bebé el pasado sábado 25 de octubre en Massachusetts, Estados Unidos, de acuerdo con el portal TMZ.

Según información exclusiva del medio, aún se desconoce el nombre y género del recién nacido. La pareja, casada desde septiembre de 2023, mantiene los detalles en privado.

Los rumores sobre el embarazo comenzaron durante el verano cuando el padre de Alba comentó en redes: “¡Ya te toca!“, en una publicación del Día del Padre. Los seguidores interpretaron esto como una revelación velada.

TMZ reportó que Evans vendió su mansión en Hollywood Hills por 7 millones de dólares en mayo. Fuentes cercanas indicaron que buscaba mudarse cerca de su familia en la costa este.

La pareja se conoció en Europa y sus amigos describieron su relación como “amor a primera vista“. Hasta el momento, sus representantes no han emitido comentarios oficiales.

Evans, de 44 años, y Baptista, de 28, contrajeron nupcias en una ceremonia privada en Cape Cod. El actor había oficializado su relación en Instagram nueve meses antes de la boda.