Celia se pone bélica

enero 23, 2026

Ayer compareció ante el Congreso Local Veracruzano Delia González Cobos, la titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz e informó que en la Cuenta Pública 2024, esa que corresponde al último año de la administración del señor Cuitláhuac García Jiménez como gobernador, se detectó un presunto daño patrimonial por 2 mil 372 millones 867 mil 596.56 pesos, en 223 entes u organizaciones estatales y municipales ¡Ámonos recio! Y eso fue para empezar.

Hasta ahora el ORFIS, ha logrado recuperar solo 60 millones de pesos para el erario estatal, es decir casi nada de los recursos no encontrados que arrojaron las auditorías.

Pero te cuento lector, lectora querida que ese mundo de dinero no encontrado, contempla denuncias por irregularidades en dependencias estatales, ayuntamientos y obras públicas, que forman parte de los resultados de la fiscalización superior, que el organismo presentó con anterioridad ante el Congreso de Veracruz.

Con esa información Delia arrancó su comparecencia, pero eso sí el balde de agua fría vino cuando soltó que el organismo que encabeza, ya ha procedido jurídicamente por irregularidades detectadas, en algunas obras del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, incluyendo los llamados “proyectos emblemáticos” de su administración, entre ellos “la mano de gato” que le dieron al auditorio Benito Juárez de Veracruz, la remodelación, que no completa construcción del estado Luis “Pirata” Fuentes y la remodelación del Aquiarium, al que deberíamos volver a llamar acuario de Veracruz, dicho sea de paso.

Hasta ahora doña Delia dijo que se han judicializado 9 expedientes, debido a anomalías como presunto daño patrimonial y sobrecostos en estas obras, pero eso sí, muy cauta ella, no dio detalles para protección del debido proceso.

Con esto arrancamos el año mis chulos, será que si proceda la denuncia, la investigación, judicialización y sanción a los que se fueron cabezones, o será una llamarada mas del eterno petate.

Pronto lo sabremos.

Cosas de la vida y menudencias

Ayer la alcaldesa xalapeña Daniela Griego Ceballos, encabezó la tercera jornada itinerante del “Día del Pueblo” en el Centro de Gestión Comunitaria El Moral, donde se registró una amplia participación de vecinas y vecinos de diversas colonias cercanas, durante el encuentro la alcaldesa destacó que esta estrategia busca acercar el gobierno a la ciudadanía, escuchar de primera mano sus necesidades y dar atención a rezagos históricos, además reiteró que todas las solicitudes son canalizadas, a las áreas correspondientes para su seguimiento, algunas con solución inmediata y otras mediante procesos técnicos, especialmente en materia de obra pública.

Y Veracruz, sigue de moda porque inició su participación en la FITUR 2026 con resultados positivos, esto al concretar más de 45 reuniones de negocios y presentar 650 experiencias turísticas y 67 rutas durante el primer día, además el secretario de Turismo veracruzano, Igor Rojí López, sostuvo encuentros con agencias, aerolíneas y operadores para fortalecer la presencia del estado en mercados internacionales.

Con nuestra participación en Fitur 2026, Europa se consolida como un mercado clave, destacando el interés por el turismo de aventura y naturaleza, especialmente con el simulador de descenso en río de Jalcomulco, además, Veracruz promovió su riqueza cultural y natural, como Los Tuxtlas, los Voladores de Papantla y el Sotavento jarocho, reforzando su identidad y compromiso con un turismo sostenible. La delegación continuará su agenda durante la feria para ampliar la proyección internacional del estado.

Que venga el turismo mi gente, les deseo un feliz fin de semana y nos leemos el próximo lunes.