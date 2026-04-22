abril 22, 2026

La presidenta municipal Cecilia Patrón presentó la agenda “Mérida, una Ciudad Viva 2026-2027”, una estrategia integral que posicionará a la capital yucatecas como un referente turístico, cultural y económico a nivel nacional e internacional, capitalizando oportunidades clave como el Mundial de Fútbol 2026.

“Mérida está lista para aprovechar este momento histórico. Somos una ciudad viva, segura, con identidad y con una oferta cultural y turística única que queremos compartir con el mundo”, afirmó la alcaldesa ante empresarios hoteleros, restauranteros y medios de comunicación.

Cecilia Patrón agregó: “Con esta oferta turística, deportiva, cultural y económica reafirmamos el compromiso de nuestra administración municipal con el desarrollo económico y el bienestar de las y los meridanos. Mérida es una ciudad viva que brinda una experiencia única a quien la viene a conocer”.

Por su parte, José Enrique Molina Casares, presidente de la CANACO-SERVYTUR Mérida y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), resaltó que la infraestructura, la certidumbre jurídica y la seguridad son factores clave en esta estrategia. “Con una amplia gama de actividades que enorgullecen y enaltecen a Mérida, se fortalece el turismo“, dijo.

En este marco, Cecilia Patrón anunció la campaña “Mérida entre Gol y Gol”, una iniciativa que busca atraer al menos al 3 por ciento de los más de 5 millones de turistas que se esperan en México durante la justa mundialista, lo que representaría más de 150 mil personas adicionales para la capital yucateca.

La estrategia contempla una robusta campaña digital a través de Visit Mérida MX, enfocada en mercados de Estados Unidos, Colombia, España y Francia. Además, el Ayuntamiento ha fortalecido la conectividad aérea mediante alianzas con aerolíneas como Aeroméxico y Viva, facilitando el acceso desde las principales sedes mundialistas.

⇒ Además, la Ciudad Blanca tendrá presencia en eventos estratégicos como Zona MX en la Ciudad de México y “Sabor a Norte” en Monterrey, plataformas que permitirán mostrar la riqueza cultural, gastronómica y turística de la capital yucateca ante audiencias globales.

A nivel local, se impulsarán espacios de convivencia con transmisiones públicas del Mundial,activaciones en puntos emblemáticos y la colaboración con la iniciativa privada, especialmente en corredores gastronómicos como la calle 47. En materia deportiva, destacan el Mérida Futbol Fest y el Maratón Mérida Banorte 2027.

La agenda cultural también se fortalece con eventos emblemáticos como la Noche Blanca, que celebrará su 20a. edición el 22 y 23 de mayo, llevando el arte a colonias y comisarías, y el Festival de Jazz de Mérida, del 19 al 22 de noviembre, que reunirá talento local, nacional e internacional en una experiencia integral que fusiona música y gastronomía.

Asimismo, la Feria Tunich 2026, en su 25 aniversario, consolidará a la comisaría de Dzityá como un polo artesanal con la participación de 150 artesanos, generando oportunidades económicas y promoviendo las tradiciones yucatecas, y que se llevará a cabo del 24 de julio al 2 de agosto de este año.

Dentro del marco internacional, Mérida será sede de la conmemoración del Bicentenario de las relaciones entre Francia y México, con una semana cultural que se llevará a cabo del 15 al 21 de octubre e incluirá conciertos, ponencias y actividades artísticas que fortalecen los lazos históricos y culturales.

La ciudad también vivirá intensamente sus tradiciones con el Festival de las Ánimas 2026 del 24 de octubre al 2 de noviembre, así como el Mérida Fest 2027, que celebrará los 485 años de la fundación de la ciudad con una amplia cartelera de eventos culturales, artísticos y gastronómicos del 5 al 24 de enero de 2027.